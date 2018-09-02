Названа причина столкновения судов на Москве-реке

Об этом РИА Новости сообщил представитель пресс-службы управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.
Столкновение двух прогулочных судов на Москве-реке в районе Лужнецкой набережной произошло вечером 31 августа. Ресторан-теплоход River Palace врезался в прогулочный катамаран «Снегири-2», который был пришвартован у причала «Воробьевы горы».
В ходе расследования инцидента выяснилось, что капитан катамарана «Снегири-2» был в состоянии алкогольного опьянения. В крови капитана обнаружен алкоголь в количестве 1,2 промилле.
В результате столкновения пострадали два человека, от госпитализации они отказались, им оказана амбулаторная помощь. На обоих судах зафиксированы повреждения. Следователи после осмотра судов изъяли необходимую документацию и записи с видеорегистраторов, а также опросили членов команд, пассажиров и очевидцев, пишет источник.
C 2014 года www.amsrus.ru
Виноват капитан судна, который был пришвартован?
Я правильно понял?
На МОсква реке.
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