Минский тракторный завод сделал… гоночный болид

Минский тракторный завод разработал уникальную модель гоночного автомобиля, используя детали, предназначенные для тракторов. Этот автомобиль обладает всеми характеристиками гоночного болида и способен разгоняться до 320 километров в час, что позволяет ему претендовать на участие в “Формуле-1” – утверждает РГ.

Команда конструкторов и дилеров МТЗ разработала презентационную модель, которая демонстрирует, как тракторные детали могут быть использованы при создании гоночного автомобиля. Все детали, включая колеса, взяты из наших собственных тракторов. Хотя размеры колес могут немного отличаться от типичных колес для болидов, мы смогли адаптировать их для использования в гоночной машине, – рассказывает Наталья Кураш, директор компании, специализирующейся на организации и проведении выставок в Беларуси и за рубежом

Необычная модель не производится серийно, поэтому ее нельзя приобрести на данный момент. Однако презентационный автомобиль полностью функционален и может двигаться.

Гоночный автомобиль имеет переднюю маску, взятую из современной линейки тракторов МТЗ, а также сдвоенные внедорожные задние колеса, вертикальный выхлоп и двухэтажное антикрыло в задней части.