Mercedes показал салон маленького Gelandewagen

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Опубликовано фото интерьера нового кроссовера Mercedes-Benz GLB

Немецкая марка представит на Шанхайском автосалоне предсерийный прототип компактного кроссовера GLB, который займет место между моделями GLA и GLC

Компания Mercedes-Benz опубликовала первое изображение интерьера прототипа нового кроссовера GLB, премьера которого состоится в апреле на Шанхайском автосалоне. Серийная версия автомобиля займет место между моделями GLA и GLC, но при этом получит стилистические элементы от нового G-Class с угловатым силуэтом кузова.

Судя по изображению, Mercedes-Benz GLB получил информационно-развлекательный комплекс MBUX, где цифровая приборная панель объединена в одном блоке с тачскрином мультимедиа.

Кроссовер построят на модернизированной модульной платформе MFA, лежащей в основе новых A-Class, GLA и CLA. Новинка, в линейку которой войдут бензиновые и дизельные моторы мощностью от 160 до 300 л. с., будет доступна как с передним, так и с полным приводом. В список доступных опций войдут адаптивные амортизаторы и пневматическая подвеска.

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