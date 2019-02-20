В Туркменистане у женщин массово отбирают водительские права

Полиция Туркменистана отбирает права у женщин

По всему городу полиция проводит повальные проверки, и в первую очередь останавливают женщин за рулем. Придираются ко всему и находят повод, чтобы отобрать права. Так, одну гражданку лишили удостоверения, придравшись к тому, что содержание аптечки автомобиля не соответствует нормативу. Хотя всем понятно, что это лишь предлог.

В неформальной беседе с корреспондентом издания полицейский признался, что они получили приказ, отбирать права у женщин за рулем. 18 февраля в течение дня вдоль проспекта Независимости выстроились машины, рядом с которыми в ожидании инспекторов стояли женщины, то же самое происходило и на проспекте Нейтралитета. Накануне запрет на пользование личным автотранспортом получили сотрудницы правоохранительных органов Ашхабада.

Ранее с запретом и лишением водительских удостоверений столкнулись инвалиды, проживающие в Ашхабаде, стали запрещать старые автомобили, в том числе Лады и крытые тентом машины. Законных оснований для этих ограничений нет, также никто толком не разъясняет причины задержания.

В январе поступила информация, что туркменским женщинам, имеющим водительские права, звонили участковые и подробно расспрашивали, когда они получили удостоверение, сколько было попыток сдать экзамен, на чьи деньги покупали автомобиль и кто оплачивает его содержание. После этого их предупреждали, что они должны явиться на пересдачу экзаменов.

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