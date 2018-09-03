Массовая 3D печать автомобилей – скоро в Китае

Китайские предприниматели решили поставить на поток производство автомобилей, изготовленных при помощи современных технологий 3D печати

На первом этапе производства, будущий завод будет печатать исключительно детали кузова для новых электрокаров.

Накануне стало известно, что компания WE Solutions и гонконгский миллиардер Ли Кашина, представляющий компанию Shanghai Alliance Investment, намереваются построить уникальный завод по производству автомобилей. Особенностью нового предприятия станет технология 3D печати в производстве автомобилей. По предварительной информации, новая компания будет строить электрокары с распечатанными кузовами. Целевой аудиторией станут корпоративные гаражи и таксомоторные парки.

«Рынок электромобилей в Китае переживает переломный момент. Сегодня наблюдается большой рост спроса на электрокары. Кроме того, правительство КНР вводит дополнительные стимулы для производителей этих машин» – отмечает глава WE Solutions Хо Кинфанг.

По его словам, осталось не так долго ждать, когда с городских дорог исчезнут автомобили с привычными ДВС. Причем рынок электрокаров станет не только самым быстрорастущим, но и самым большим, именно в этом кроется причина того, что компания вошла в него.

На данный момент планируется строительство единственного завода, с максимальной мощностью до 10 000 автомобилей в год. Производство первых автомобилей с «распечатанными» кузовами начнется не ранее конца 2019 года. Сейчас же автомобили будут проходить всесторонние краш-тесты, а также доработку конструкции кузовов.

Особенностью нового предприятия станет использование совершенно новой технологии, представленной американским стартапом Divergent 3D. «Это будет первый полноценный завод в Азии, где начнут производить конструкции транспортных средств посредством 3D-печати», – отметил исполнительный директор Divergent Кевин Чинджер. В планах компании и дальше предоставлять лицензии автопроизводителям на использование их технологий печати автомобильных кузовов.

Тем временем автомобилисты нашей страны стали активнее раскупать машины китайских брендов отмечает сетевое издание CarsWeek.