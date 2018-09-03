Массовая 3D печать автомобилей – скоро в Китае

На первом этапе производства, будущий завод будет печатать исключительно детали кузова для новых электрокаров.
Накануне стало известно, что компания WE Solutions и гонконгский миллиардер Ли Кашина, представляющий компанию Shanghai Alliance Investment, намереваются построить уникальный завод по производству автомобилей. Особенностью нового предприятия станет технология 3D печати в производстве автомобилей. По предварительной информации, новая компания будет строить электрокары с распечатанными кузовами. Целевой аудиторией станут корпоративные гаражи и таксомоторные парки.
«Рынок электромобилей в Китае переживает переломный момент. Сегодня наблюдается большой рост спроса на электрокары. Кроме того, правительство КНР вводит дополнительные стимулы для производителей этих машин» – отмечает глава WE Solutions Хо Кинфанг.
По его словам, осталось не так долго ждать, когда с городских дорог исчезнут автомобили с привычными ДВС. Причем рынок электрокаров станет не только самым быстрорастущим, но и самым большим, именно в этом кроется причина того, что компания вошла в него.
На данный момент планируется строительство единственного завода, с максимальной мощностью до 10 000 автомобилей в год. Производство первых автомобилей с «распечатанными» кузовами начнется не ранее конца 2019 года. Сейчас же автомобили будут проходить всесторонние краш-тесты, а также доработку конструкции кузовов.
Особенностью нового предприятия станет использование совершенно новой технологии, представленной американским стартапом Divergent 3D. «Это будет первый полноценный завод в Азии, где начнут производить конструкции транспортных средств посредством 3D-печати», – отметил исполнительный директор Divergent Кевин Чинджер. В планах компании и дальше предоставлять лицензии автопроизводителям на использование их технологий печати автомобильных кузовов.
Тем временем автомобилисты нашей страны стали активнее раскупать машины китайских брендов отмечает сетевое издание CarsWeek.
C 2014 года www.amsrus.ru
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