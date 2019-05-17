Три модели KIA удостоены наград российской ежегодной национальной премии «Автомобиль года 2019»

Три модели KIA удостоены наград российской ежегодной национальной премии «Автомобиль года 2019»
Май 17 20:08 2019

Сразу три модели компании – седан бизнес-класса Optima, Ceed третьего поколения и городская компактная модель Picanto удостоены наград ежегодной национальной премии «Автомобиль года 2019».

Ceed стал победителем в специальной номинации «Новинка года». Именно Ceed первым среди автомобилей этого класса на российском рынке получил высокотехнологичное и передовое оснащение, включая системы автопилотирования второго уровня, входящие в комплекс безопасности DriveWise.

KIA Ceed

Седан бизнес-класса признан «Автомобилем года» в сегменте «Средний класс». Внимание клиентов к этой модели, предлагающей великолепный баланс комфорта, ходовых качеств, оснащенности и цены, в последние годы неизменно растет. За 7 лет доля KIA Optima в своем сегменте увеличилась более чем в 7 раз, по итогам первого квартала 2019 года продажи модели превысили 2000 автомобилей в месяц.

KIA Optima

Компактный хэтчбек KIA Picanto признан лучшим в категории «Городские автомобили», и это уже четвертый подряд триумф модели в Национальной премии «Автомобиль года». Яркий дизайн, просторный салон, комфорт и задорный характер этого автомобиля в сочетании с высокой для данного сегмента оснащенностью – делают KIA Picanto неизменно привлекательным для российских клиентов.

KIA Picanto

Управляющий директор Киа Моторс Россия и СНГ Александр Мигаль прокомментировал успех марки: «Признание российских автолюбителей является для нас лучшей наградой. Нам очень приятно, что клиенты KIA довольны своими автомобилями и наглядно это демонстрируют через голосование в премии. Новое поколение Kia Ceed меняет границы возможного в сегменте компактных автомобилей. Седан Optima стал прочной основой для развития компании в бизнес-сегменте, а юркий Picanto с запоминающимся дизайном и богатым для A-сегмента оснащением уже четвертый год безоговорочно является лидером класса. Спасибо всем участникам голосования и организаторам премии «Автомобиль года в России».

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AMSRUS
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