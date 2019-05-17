Три модели KIA удостоены наград российской ежегодной национальной премии «Автомобиль года 2019»

Сразу три модели компании – седан бизнес-класса Optima, Ceed третьего поколения и городская компактная модель Picanto удостоены наград ежегодной национальной премии «Автомобиль года 2019».

Ceed стал победителем в специальной номинации «Новинка года». Именно Ceed первым среди автомобилей этого класса на российском рынке получил высокотехнологичное и передовое оснащение, включая системы автопилотирования второго уровня, входящие в комплекс безопасности DriveWise.

Седан бизнес-класса признан «Автомобилем года» в сегменте «Средний класс». Внимание клиентов к этой модели, предлагающей великолепный баланс комфорта, ходовых качеств, оснащенности и цены, в последние годы неизменно растет. За 7 лет доля KIA Optima в своем сегменте увеличилась более чем в 7 раз, по итогам первого квартала 2019 года продажи модели превысили 2000 автомобилей в месяц.

Компактный хэтчбек KIA Picanto признан лучшим в категории «Городские автомобили», и это уже четвертый подряд триумф модели в Национальной премии «Автомобиль года». Яркий дизайн, просторный салон, комфорт и задорный характер этого автомобиля в сочетании с высокой для данного сегмента оснащенностью – делают KIA Picanto неизменно привлекательным для российских клиентов.