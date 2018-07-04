Гран-при Австрии: команда Renault Sport F1 Team 5

Renault Sport Formula One Team на Гран-при Австрии

Renault Sport Formula Team провела обескураживающую гонку Eyetime Grosser Preis von Österreich, где у Нико Хюлькенберга загорелся двигатель, а Карлос Сайнс потерял темп из-за вздувшихся шин.

После уверенного старта Нико сошел с 9-го места на одиннадцатом круге, предположительно, из-за поломки турбины. Карлос также неплохо начал гонку, однако из-за вздувшейся шины не смог держать высокий темп и в итоге финишировал 12-м. Результат этой гонки стал худшим для команды с прошлогоднего Гран-при Мексики, однако Renault Sport Formula Team сохранила 5 место в Кубке конструкторов.

Карлос стартовал 9-м на шинах Pirelli Ultrasoft, которые он использовал в рамках квалификации, совершил пит-стоп на 15-м круге и установил комплект новой резины Soft, а на 34-м круге — Supersoft.

Нико стартовал 10-м на шинах Ultrasoft, которые он использовал в рамках квалификации, но сошел с дистанции на одиннадцатом круге, предположительно, из-за поломки турбины.

Нико Хюлькенберг, №27, R.S.18-02: Стартовал с 10-го места, сход с трассы:

«Этот день для команды никак не назовешь удачным. Сначала я стал терять мощность, а затем автомобиль задымился, и для меня это стало завершением гонки. Карлос также столкнулся со сложностями, возможно, из-за более высокой, чем обычно, температуры, которая не позволила нормально контролировать износ и привела к множеству «грыж». Гонка оказалась сложной и полной разочарований, поэтому о ней нужно скорее забыть, сосредоточиться на Сильверстоуне и в ближайшие дни внести нужные корректировки».

Карлос Сайнс, №55, R.S.18-03: Стартовал 9-м, финишировал 12-м:

«Сегодня у нас на шинах появилось множество «грыж», и нам нужно понять, почему это произошло. К сожалению, мы упустили возможность получить хорошие очки. На следующей неделе будет возможность вернуться в борьбу, а сейчас нам предстоит много работать, чтобы полноценно подготовиться. Не вижу причин, по которым мы не можем снова оказаться в первой десятке, и смотрю на Сильверстоун с большим оптимизмом».

Сириль Абитбуль, директор команды: