Гран-при Австрии: команда Renault Sport F1 Team

Renault Sport Formula Team провела обескураживающую гонку Eyetime Grosser Preis von Österreich, где у Нико Хюлькенберга загорелся двигатель, а Карлос Сайнс потерял темп из-за вздувшихся шин.
После уверенного старта Нико сошел с 9-го места на одиннадцатом круге, предположительно, из-за поломки турбины. Карлос также неплохо начал гонку, однако из-за вздувшейся шины не смог держать высокий темп и в итоге финишировал 12-м. Результат этой гонки стал худшим для команды с прошлогоднего Гран-при Мексики, однако Renault Sport Formula Team сохранила 5 место в Кубке конструкторов.
«Этот день для команды никак не назовешь удачным. Сначала я стал терять мощность, а затем автомобиль задымился, и для меня это стало завершением гонки. Карлос также столкнулся со сложностями, возможно, из-за более высокой, чем обычно, температуры, которая не позволила нормально контролировать износ и привела к множеству «грыж». Гонка оказалась сложной и полной разочарований, поэтому о ней нужно скорее забыть, сосредоточиться на Сильверстоуне и в ближайшие дни внести нужные корректировки».
«Сегодня у нас на шинах появилось множество «грыж», и нам нужно понять, почему это произошло. К сожалению, мы упустили возможность получить хорошие очки. На следующей неделе будет возможность вернуться в борьбу, а сейчас нам предстоит много работать, чтобы полноценно подготовиться. Не вижу причин, по которым мы не можем снова оказаться в первой десятке, и смотрю на Сильверстоун с большим оптимизмом».
«В ходе сезона из 21 гонки всегда будут и позитивные, и негативные моменты. К сожалению, этот уикенд относится ко второй категории. Этот Гран-при Австрии оказался очень трудным, мы столкнулись с множеством проблем, особенно сегодня. Провал Нико, по всей видимости, связан с неисправностью турбины, и в ближайшее время мы попытаемся это решить. Эти проблемы привели к тому, что Нико сошел с дистанции после хорошего старта в насыщенной гонке. Карлос неплохо начал, и мы подумали, что решение заехать в боксы в режиме электронного контроля устойчивости было правильным. Он боролся в первой десятке, но внезапно на шинах появилось множество «грыж» и нам ничего не оставалось, как организовать внеплановую остановку, которая оказалась затяжной из-за некоторых повреждений болида. В пятницу такого износа не наблюдалось, более того, мы оказались не единственной командой, которая пострадала от этого сегодня, вероятно, из-за специфических погодных условий. Нам нужно сохранять мотивацию и концентрацию. Впереди будет много возможностей отыграться за сегодняшний провал, если мы будем действовать правильно».
C 2014 года www.amsrus.ru
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