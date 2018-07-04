Гран-при Австрии: команда Renault Sport F1 Team
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Гран-при Австрии: команда Renault Sport F1 Team
Июль 04 08:05 2018

Renault Sport Formula One Team на Гран-при Австрии

Renault Sport Formula Team провела обескураживающую гонку Eyetime Grosser Preis von Österreich, где у Нико Хюлькенберга загорелся двигатель, а Карлос Сайнс потерял темп из-за вздувшихся шин.

Renault Sport Formula One Team на Гран-при Австрии

После уверенного старта Нико сошел с 9-го места на одиннадцатом круге, предположительно, из-за поломки турбины. Карлос также неплохо начал гонку, однако из-за вздувшейся шины не смог держать высокий темп и в итоге финишировал 12-м. Результат этой гонки стал худшим для команды с прошлогоднего Гран-при Мексики, однако Renault Sport Formula Team сохранила 5 место в Кубке конструкторов.

  • Карлос стартовал 9-м на шинах Pirelli Ultrasoft, которые он использовал в рамках квалификации, совершил пит-стоп на 15-м круге и установил комплект новой резины Soft, а на 34-м круге — Supersoft.
  • Нико стартовал 10-м на шинах Ultrasoft, которые он использовал в рамках квалификации, но сошел с дистанции на одиннадцатом круге, предположительно, из-за поломки турбины.

Renault Sport Formula One Team на Гран-при Австрии

Нико Хюлькенберг, №27, R.S.18-02: Стартовал с 10-го места, сход с трассы:

«Этот день для команды никак не назовешь удачным. Сначала я стал терять мощность, а затем автомобиль задымился, и для меня это стало завершением гонки. Карлос также столкнулся со сложностями, возможно, из-за более высокой, чем обычно, температуры, которая не позволила нормально контролировать износ и привела к множеству «грыж». Гонка оказалась сложной и полной разочарований, поэтому о ней нужно скорее забыть, сосредоточиться на Сильверстоуне и в ближайшие дни внести нужные корректировки».

Карлос Сайнс, №55, R.S.18-03: Стартовал 9-м, финишировал 12-м:

«Сегодня у нас на шинах появилось множество «грыж», и нам нужно понять, почему это произошло. К сожалению, мы упустили возможность получить хорошие очки. На следующей неделе будет возможность вернуться в борьбу, а сейчас нам предстоит много работать, чтобы полноценно подготовиться. Не вижу причин, по которым мы не можем снова оказаться в первой десятке, и смотрю на Сильверстоун с большим оптимизмом».

Renault Sport Formula One Team на Гран-при Австрии

Сириль Абитбуль, директор команды:

«В ходе сезона из 21 гонки всегда будут и позитивные, и негативные моменты. К сожалению, этот уикенд относится ко второй категории. Этот Гран-при Австрии оказался очень трудным, мы столкнулись с множеством проблем, особенно сегодня. Провал Нико, по всей видимости, связан с неисправностью турбины, и в ближайшее время мы попытаемся это решить. Эти проблемы привели к тому, что Нико сошел с дистанции после хорошего старта в насыщенной гонке. Карлос неплохо начал, и мы подумали, что решение заехать в боксы в режиме электронного контроля устойчивости было правильным. Он боролся в первой десятке, но внезапно на шинах появилось множество «грыж» и нам ничего не оставалось, как организовать внеплановую остановку, которая оказалась затяжной из-за некоторых повреждений болида. В пятницу такого износа не наблюдалось, более того, мы оказались не единственной командой, которая пострадала от этого сегодня, вероятно, из-за специфических погодных условий. Нам нужно сохранять мотивацию и концентрацию. Впереди будет много возможностей отыграться за сегодняшний провал, если мы будем действовать правильно».

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Renault Sport Formula One TeamГран При Австрии
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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