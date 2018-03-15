Hyundai построит в России завод по производству двигателей 20

Завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» получил премию Российского автомобильного форума в номинации «Лучшая стратегия по эффективности».

На протяжении всего прошлого года завод «ХММР» стабильно работал в 3 производственные смены, 5 дней в неделю, тем самым полностью задействовав все производственные мощности. Всего по итогам 2017 года завод выпустил 233,5 тыс. автомобилей, что на 12% больше по сравнению с аналогичным показателем 2016 года и на 6% выше изначального годового плана. Предприятие выпускает три из пяти самых популярных автомобилей российского рынка. В настоящее время общий объем инвестиций в проект российского завода компании Hyundai Motor превысил 1 млрд долларов.

Во время выступления на форуме генеральный директор завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Ли Ентэк отметил: «Наша компания не собирается останавливаться на достигнутом. В ближайшее время мы намерены подписать трехсторонний специальный инвестиционный контракт с правительством Российской Федерации и правительством Санкт-Петербурга о создании завода по производству двигателей. Мы планируем наладить тесное сотрудничество с российскими поставщиками компонентов для производства двигателей».

Речь идет о производстве бензиновых двигателей объемом 1,6 литра. Производственная мощность планируемого завода составит 150 000 двигателей в год. Проект строительства завода двигателей будет реализован в Санкт-Петербурге в ближайшие 3 года.

Российский автомобильный форум проводится при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Форум традиционно собирает крупнейших представителей российского автопрома и поставщиков автокомпонентов.