«Надо объединиться чтобы догнать Китай» – Renault

Глава компании Renault, Лука де Мео, призвал европейских автопроизводителей и энергетиков к более активному сотрудничеству. Целью такого взаимодействия должна стать цель: догнать и перегнать Китай по объему электромобильного сектора.

Лука де Мео отметил, что существует обширное поле для сотрудничества, особенно в высшем звене цепочки создания стоимости электромобилей. Это касается, в первую очередь, поиска полезных ископаемых и производства. Он высказал свои мысли во время пресс-конференции, проходившей в рамках Женевского международного автосалона.

По словам главы Renault, Европа отстает от Китая по доступу к материалам, а также в области переработки и гигафабричных мощностей. Он подчеркнул, что для достижения тех же масштабов и мощности, которые имеет Китай в электромобильной сфере, необходимы дополнительные усилия.

Лука де Мео также призвал власти и правительства Европейского союза оказать давление на поставщиков энергии и автопроизводителей для совместных усилий. Это направлено на ускорение развертывания зарядной инфраструктуры и эффективное использование электромобилей в качестве средства хранения энергии в сети. Он подчеркнул, что электромобили могут стать важными поставщиками энергии в периоды повышенного спроса.

Лука де Мео подчеркнул, что Европа представляет собой «очень фрагментированный ландшафт», который, с одной стороны, предоставляет возможности, а, с другой, замедляет процессы перехода в электромобильной индустрии.