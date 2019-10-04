Награда 10 Best User Experiences™ за комплектацию салона у Hyundai Palisade

Благодаря продуманному дизайну салона и оригинальным инженерным решениям Hyundai Palisade устанавливает новые стандарты комфорта, и предлагает оригинальный взгляд на внутреннее пространство семейных автомобилей.
Это позволило ему попасть в список победителей конкурса 10 Best User Experiences 2019, который проводится журналом Wards.
Салон Hyundai Palisade 2020
В конкурсе оценивалось удобство систем помощи водителю и доступа к информационно-развлекательным функциям, при использовании которых водитель не отвлекался бы от дороги.
Palisade со своей богатой комплектацией был отмечен за множество удобных решений:
Жюри Wards отметило:
Отдельного внимания, по мнению Wards, заслужили виджеты на главном 10,25-дюймовом (26 см) экране приборной панели, которые можно выбирать и размещать по усмотрению водителя.
В новом Hyundai Palisade представлены следующие системы комфорта:
Вручение награды 10 Best User Experiences
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