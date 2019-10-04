Награда 10 Best User Experiences™ за комплектацию салона у Hyundai Palisade

Награда 10 Best User Experiences™ за комплектацию салона у Hyundai Palisade
Октябрь 04 09:11 2019

На ежегодной конференции WardsAuto кроссовер Hyundai Palisade получил награду 10 Best User Experiences

Благодаря продуманному дизайну салона и оригинальным инженерным решениям Hyundai Palisade устанавливает новые стандарты комфорта, и предлагает оригинальный взгляд на внутреннее пространство семейных автомобилей.

Это позволило ему попасть в список победителей конкурса 10 Best User Experiences 2019, который проводится журналом Wards.

Салон Hyundai Palisade 2020

Салон Hyundai Palisade 2020

В конкурсе оценивалось удобство систем помощи водителю и доступа к информационно-развлекательным функциям, при использовании которых водитель не отвлекался бы от дороги.

Palisade со своей богатой комплектацией был отмечен за множество удобных решений:

  • 10-дюймовый навигационный экран
  • 12-дюймовый дисплей центральной консоли
  • система беспроводной зарядки
  • семь разъемов USB
  • вентилируемые сиденья второго ряда
  • инновационные потолочные воздуховоды системы кондиционирования

Жюри Wards отметило:

  • продуманный экран информационно-развлекательной системы
  • панель приборов
  • проекционный дисплей с удобным управлением и правильной подачей информации.

Отдельного внимания, по мнению Wards, заслужили виджеты на главном 10,25-дюймовом (26 см) экране приборной панели, которые можно выбирать и размещать по усмотрению водителя.

В новом Hyundai Palisade представлены следующие системы комфорта:

  • сдвигающееся одним нажатием кнопки сиденье второго ряда;
  • электропривод для складывания, раскладывания и наклона сидений третьего ряда;
  • семь USB-разъемов;
  • диалоговое зеркало для водителя, позволяющее видеть всех пассажиров сзади;
  • система связи водителя с пассажирами на третьем ряду Driver Talk;
  • система предотвращения столкновений в слепой зоне, дополняющая стандартную систему контроля слепых зон;
  • навигационная система с 10,25-дюймовым сенсорным широкоформатным экраном и 12,3-дюймовым ЖК-экраном панели приборов;
  • проекционный дисплей, который отображает основные показания панели приборов на лобовое стекло, помогая водителю меньше отвлекаться от дороги;
  • впервые примененные в отрасли оригинальные потолочные воздуховоды системы кондиционирования, обеспечивающие направленный и частично, либо полностью рассеянный воздушный поток для пассажиров на задних рядах;
  • беспроводная зарядка для совместимых устройств Android и iPhone;
  • аудиосистема Infinity® с технологиями объемного звука Clari-Fi™ и QuantumLogic™.
вручение награды 10 Best User Experiences

Вручение награды 10 Best User Experiences

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10 Best User ExperiencesHyundaiPalisadeWardsAuto
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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