Награда 10 Best User Experiences™ за комплектацию салона у Hyundai Palisade

На ежегодной конференции WardsAuto кроссовер Hyundai Palisade получил награду 10 Best User Experiences

Благодаря продуманному дизайну салона и оригинальным инженерным решениям Hyundai Palisade устанавливает новые стандарты комфорта, и предлагает оригинальный взгляд на внутреннее пространство семейных автомобилей.

Это позволило ему попасть в список победителей конкурса 10 Best User Experiences 2019, который проводится журналом Wards.

В конкурсе оценивалось удобство систем помощи водителю и доступа к информационно-развлекательным функциям, при использовании которых водитель не отвлекался бы от дороги.

Palisade со своей богатой комплектацией был отмечен за множество удобных решений:

10-дюймовый навигационный экран

12-дюймовый дисплей центральной консоли

система беспроводной зарядки

семь разъемов USB

вентилируемые сиденья второго ряда

инновационные потолочные воздуховоды системы кондиционирования

Жюри Wards отметило:

продуманный экран информационно-развлекательной системы

панель приборов

проекционный дисплей с удобным управлением и правильной подачей информации.

Отдельного внимания, по мнению Wards, заслужили виджеты на главном 10,25-дюймовом (26 см) экране приборной панели, которые можно выбирать и размещать по усмотрению водителя.

В новом Hyundai Palisade представлены следующие системы комфорта: