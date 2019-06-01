Renault Россия за активный спорт: компания выступит генеральным партнером забегов Wild Trail

Компания Renault Россия поддерживает активные виды спорта и в этом году становится генеральным партнером забегов Wild Trail. В рамках сотрудничества компания предоставляет широкий парк SUV-моделей Renault, которые будут использоваться в процессе организации забегов, проходящих в условиях бездорожья.

Первый трейл с участием Renault Россия – ADIDAS SPORT-MARAFON TRAIL – состоится 8-9 июня в арт-парке «Никола-Ленивец». В эти выходные участники и гости трейла одними из первых увидят совершенно новый купе-кроссовер Renault ARKANA. Кроме того, на протяжении всех выходных гости мероприятия смогут принять участие в увлекательном квесте и выиграть призы, а также пройти тест-драйв на электромобилях Twizy. В рамках данного трейла компания Renault предоставляет организаторам SUV-модели: Sandero Stepway в версии City, Kaptur в версии Extreme, внедорожник Duster лимитированной серии Adventure, флагманский кроссовер Koleos, а также новый фургон Master в оранжевом цвете.

Серия трейловых забегов Wild Trail – захватывающие и технически сложные забеги для продвинутых трейлраннеров и начинающих бегунов, которые проходят в Дагестане, Абхазии, Сочи, Калужской области, Московской и Костромской областях.

В каждом забеге команда Wild Trail стремимся достичь самого высокого уровня организации и подарить множество впечатлений всем участникам. Количество бегунов, принимающих участие в забегах Wild Trail, растет с каждым годом: в 2017 году оно составляло всего 900 человек, к 2020 году команда Wild Trail намерена привлечь более 10 000 участников.

Трейлраннинг — бег по пересеченной местности с естественными препятствиями, включающий в себя элементы кросса и горного бега и являющийся дисциплиной легкой атлетики. Дистанции трейлов чаще всего построены через уникальные природные объекты: заповедники, горные хребты, озера и т.д. Дистанции в трейлраннинге варьируются от коротких (10, 20 км) до внушительных, длина которых достигает 165 км.

Компания Renault Россия традиционно выступает партнером различных спортивных, социальных и благотворительных мероприятий. С 2017 года проводится спортивно-благотворительный проект «Беги вместе с Renault Россия!», в котором принимают участие сотрудники компании и их семьи, а в этом году у самых быстрых из них была возможность пробежать Парижский марафон.