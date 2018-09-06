Автомобиль из «Бондианы» выставили на аукцион

Дилер из Британии Kaaimans International выставил на продажу один из семи суперкаров Jaguar C-X75, участвовавших в фильме про Джеймса Бонда «007: Спектр»

Премьера концептуальной модели Jaguar C-X75 состоялась на автосалоне в Париже в 2010 году. Его построили в честь 75-летия британской марки совместно с командой Formula-1 Williams. Под капотом суперкара находится гибридная установка, включающая четыре электродвигателя и две дизельные микротурбины. Суммарная мощность составляет 791 л.с. и 1600 Нм крутящего момента.

Следующий прототип автомобиля оснастили 1,6-литровым четырехцилиндровым двигателем и двумя электромоторами, позволяющими вырабатывать общую мощность порядка 900 л.с. До 100 км/ч с такой начинкой он разгонялся менее чем за три секунды, а максимальная скорость составляла более 350 км/ч.

Однако, несмотря на внешнее сходство с концептом «звездный» C-X75 сильно отличался в техническом плане. В частности пространственной рамой (созданной по спецификации WRS), которая лежала в его основе. В моторном отсеке уже находился менее производительный агрегат – 5-литровый компрессорный двигатель V8 с отдачей 550 л.с.

Интересный факт: для «Спектра» помимо семи экземпляров C-X75 Jaguar Land Rover выделил еще десять Land Rover Defender, четыре Range Rover Sport SVR и один Discovery Sport. Всего 22 автомобиля. И наверняка это не последний экземпляр, который будет выставляться на продажу. Так что «звездных» автомобилей на всех хватит.

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