В Подмосковье перевернулся автобус с детьми
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В Подмосковье перевернулся автобус с детьми
Апрель 12 18:09 2018

Более 15 детей получили травмы в результате столкновения автобуса со школьниками и легкового автомобиля в Пушкинском районе Подмосковья.

Об этом сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах. Авария произошла в Пушкинском районе Подмосковья на трассе А-107 (Малое московское кольцо) в районе полигона Царево. Первое сообщение поступило в 16:35 мск. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и врезался в школьный автобус. От удара автобус съехал в кювет и перевернулся. Водитель легкового автомобиля погиб на месте, пострадали по меньшей мере 15 школьников, рассказал источник.

В главном управлении МВД по Московской области информацию о ДТП подтвердили, однако сообщили, что число пострадавших уточняется.

«На 68 км трассы А-107 ММК в Пушкинском районе произошло столкновение легкового автомобиля ВАЗ с автобусом Volvo перевозившим группу детей из Ногинска в Клин. По предварительным данным, в автобусе в момент ДТП находились около 40 детей. Число пострадавших уточняется. Водитель легкового автомобиля погиб», — сообщил официальный представитель подмосковного главка МВД.

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аварияАвтобусДТППодмосковье
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

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