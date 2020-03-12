Ателье Pininfarina выбрало нового шеф-дизайнера

Дизайнерский дом Pininfarina SpA осенью прошлого года лишился главного стилиста. Карло Бондзаниго, занимавший пост с января 2017-го, ушёл из компании, сославшись на «личные причины»

В этом месяце назначен новый Chief Creative Officer — им стал британец Кевин Райс. В его руках теперь сосредоточено креативное и стратегическое руководство «по всем аспектам дизайна», включая транспорт, архитектуру и оформление промтоваров. Начальник у Райса лишь один — Сильвио Пьетро Ангори, гендиректор Пининфарины.

За свои 56 лет Райс успел поработать в компаниях Opel, Italdesign, IDE.A Institute, Ford и Saab. Дольше всего Кевин продержался в BMW (2000–2013 гг.) и Мазде (10 лет с перерывом). В январе 2019-го он присоединился к Chery, откуда и пришёл в Пининфарину. В Chery за главного остался Стив Юм.

По данным ресурса Automotive News, сейчас в Пининфарине трудятся примерно 700 человек. Из них 400 находятся в Италии, 250 — в Германии, остальные занимают офисы в Китае и США. На автомобильный дизайн и инжиниринг приходится около 80% бизнеса, но диверсификация открывает новые сферы. В этом году Pininfarina, которая с 2015-го принадлежит индийской Махиндре, празднует 90-летний юбилей.

Источник ДРАЙВ.