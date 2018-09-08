Эксперты объяснили, почему лучше не тянуть с покупкой автомобиля

Уже изменены ценники на 18 брендов, что будет дальше?

Начиная с декабря 2014 года, когда доллар вырос почти в два раза, все бренды отслеживают динамику курса помесячно. И если в течение месяца стоимость американской валюты вырастает более чем на 10%, автопроизводители, как правило, повышают цены. Меньшие колебания на динамику цен не влияют, отмечает генеральный директор «АвтоСпецЦентр Hyundai» Алексей Потапов.

Судя по данным портала «Банки.ру«, в августе рост доллара относительно рубля составил 9,13%, то есть остановился в шаге от критической черты. Впрочем, по словам представителя аналитического агентства «Автостат» Азата Тимерханова, «автопроизводители еще не отыграли ту курсовую разницу, которая сложилась с начала кризиса», а потому рост цен неизбежен.

«К тому же сказывается падение курса рубля, которое происходило в апреле, и скажется то, которое случилось в августе. Поэтому можно ожидать, что к концу года средневзвешенные цены могут вырасти на 5-7% относительно аналогичного периода», — уверен он.

Если курс рубля закрепится на существующем уровне или пойдет дальше, цены будут повышаться, убежден начальник экспертно-аналитического управления ГК «Автомир» Артем Зябин. При этом подорожание коснется и тех машин, которые собирают в России — а это практически все популярные модели.

«Несмотря на то, что большая часть продаваемых автомобилей производится в России, уровень локализации не позволяет полностью демпфировать валютные колебания, и в среднесрочной перспективе производители будут поднимать цены — кто-то быстрее, кто-то медленнее», — говорит Артем Зябин.

С этим согласен и директор по развитию компании «Рольф» Владимир Мирошников: «Дело в том, что даже в автомобилях отечественной сборки используются узлы и агрегаты, импортируемые из-за рубежа. Соответственно, повышение курса доллара напрямую влияет на производственные издержки. Что касается импортируемых в Россию моделей, то для них повышение курса доллара равнозначно пропорциональному увеличению входной стоимости автомобилей».

Впрочем, по его словам, пока курс рубля остается волатильным, автопроизводители занимают выжидательную позицию. Но если доллар не вернется к исходным значениям по отношению к рублю, это может стать еще одним фактором, толкающим вверх цены на машины.

«Дальнейшая ситуация зависит в первую очередь от доллара. Если он останется на уровне 65-70 рублей до конца года, это повлечет за собой плавный рост процентов на 7% в течение двух-трех кварталов. Если будет расти быстрее, соответственно, будет более стрессовая ситуация», — говорит и представитель агрегатора Autospot Дмитрий Рыбальченко.

При этом эксперты сходятся во мнении, что еще одним фактором роста цен на автомобили становится грядущее повышение ставки НДС, пишет источник.

«При изготовлении сложных изделий налог на добавленную стоимость приходится уплачивать многократно: автомобильные заводы покупают комплектующие, производители комплектующих — сырье, и так далее. В результате можно констатировать, что для автомобилей, производство которых локализовано в России, НДС включен в стоимость несколько раз», — констатирует Владимир Мирошников из «Рольфа».

По его мнению, к началу будущего года повышение НДС с 18 до 20% будет заложено в прайс-листы всех автокомпаний, но некоторые отреагировали на ситуацию заранее, и «это подорожание началось уже сейчас».

В совокупности эти факторы — рост доллара и ставки НДС — «могут привести к замедлению темпов роста автомобильного рынка, в краткосрочной же перспективе можно ожидать некоторого всплеска клиентской активности, связанного с ожиданием роста цен», предполагает Артем Зябин из ГК «Автомир».

Аналогичный прогноз дает и Алексей Потапов из «АвтоСпецЦентр Hyundai». По его мнению, можно прогнозировать смещение покупательской активности с четвертого квартала на конец третьего, поскольку «потенциальные клиенты будут бояться возможного дальнейшего роста цен и принимать более скорые решения о приобретении автомобиля».

Впрочем, даже с учетом всех факторов единовременный рост цен вряд ли произойдет, считает Владимир Мирошников.