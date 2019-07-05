Коллекционный Bentley Mulsanne W.O. Edition в честь празднования юбилея

Компания Bentley представляет в России коллекционный Bentley Mulsanne W.O. Edition от ателье Mulliner

В честь столетнего юбилея британской марки выпущена ограниченная серия из 100 уникальных автомобилей, на создание которых дизайнеров вдохновило великое наследие легендарного автопроизводителя. Эксклюзивная модель – дань памяти основателю легендарной британской компании У.О. Бентли и частица истории Bentley в каждом автомобиле.

Три из ста коллекционных Bentley Mulsanne W.O. Edition от Mulliner эксклюзивно представлены в официальном дилерском центре «Bentley Москва».

Глава марки Bentley в России Кристиан Шлик комментирует: «В этом году марка Bentley отмечает поистине важное событие – 100 лет со дня основания компании. Вместе со всем миром мы празднуем юбилей компании и в честь этого знаменательного события представляем российским клиентам уникальный автомобиль – Bentley Mulsanne W.O. Edition. Коллекционная модель создана искусными мастерами ателье персонализации Mulliner, которые с особым вниманием к деталям воплотили в нем великое наследие легендарной

британской марки».

Каждый автомобиль эксклюзивной серии хранит в себе частичку великой истории британской марки. В подставке для бокалов и охлаждения напитков в Natalia Chernichenko бутылках, расположенной между задними креслами коллекционного Mulsanne, под стеклом находится фрагмент оригинального коленвала, который был установлен в Bentley 8 Litre, принадлежавшем У.О. Бентли – последней модели, которую он разработал для Bentley Motors в 1930 году. Ниже отсека из шлифованного металла создатели уникального Mulsanne расположили специальную табличку с надписью, поясняющей значимость артефакта Bentley.

Интерьер Bentley Mulsanne W.O. Edition от Mulliner стал воплощением истинной роскоши 1930-х годов. Изготовленное вручную отделение для коктейльных бокалов с особой подсветкой украшено инкрустацией с изображением геометрической решетки радиатора и передних фар Bentley 8 Litre. Инкрустация выполнена из материалов высочайшего качества, тщательно отобранных специалистами марки. Мастера из Крю использовали четыре вида натуральной древесины для придания контрастности и глубины, а также алюминий – для расстановки дополнительных акцентов, подписи и геометрического узора.

Завершающим штрихом стала подпись У.О. Бентли. В отделке салона коллекционного Bentley Mulsanne W.O. Edition от Mulliner использована высококачественная кожа тончайшей выделки Fireglow Heritage и Fireglow с эффектом патины, как у винтажных автомобилей. Дополнительные цветовые акценты в интерьере расставлены с помощью контрастных вставок из кожи Beluga и прострочки в тон кожи. Приборную панель, обод рулевого колеса и другие поверхности салона украшают вставки из шпона Dark Stain Burr Walnut. Изысканную атмосферу роскоши поддерживают коврики из овечьей шерсти Fireglow, защитные шторки и развлекательная система для задней части салона.

Роскошный Bentley Mulsanne W.O. Edition от Mulliner унаследовал уникальные элементы дизайна легендарного Bentley 8 Litre, который был создан в «золотую эру» британского автомобилестроения. В коллекционном Mulsanne воплощены лучшие традиции британской марки – капот автомобиля украшает хромированная накладка и изящная крылатая литера «В» на хромированной решетке радиатора. На бампере расположена элегантная фирменная эмблема У.О. Бентли. Также специальная эмблема в честь столетнего юбилея британской марки украшает вставки в ступичных колпаках и накладки порогов.

Bentley Mulsanne W.O.Edition оснащается двигателем V8 объемом 6.75 л и обладает мощностью 512 л.с. Максимальная скорость флагмана Bentley составляет 296 км/ч, а разгон от 0 до 100 км/ч составляет всего 5,5 c.