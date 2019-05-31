«Нужно 30 нарушений за ночь». Что обсуждают на планерке в ГИБДД

В Сургуте от инспекторов ГИБДД требуют обязательного оформления нарушений, в количестве не менее 30 за смену

В Сеть попал видеоролик, который снят на планерке инспекторов ГИБДД в Сургуте. Там руководство требует от инспекторов оформлять больше нарушений. В том числе искать в машинах оружие и вычислять нетрезвых водителей

Служебную проверку после публикации резонансной видеозаписи, в которой от инспекторов ГИБДД Сургута в приказном порядке потребовали оформлять не менее 30 грубых нарушений в сутки, начали в региональном УМВД.

Ролик анонимно разместили сами инспекторы в популярном сообществе «Омбудсмен полиции» 28 мая, где он вызвал волну возмущения полицейских. Авторы видео утверждают, что на записи запечатлен заместитель начальника ОГИБДД УМВД России по Сургуту майор Роман Кузовлев. Высокопоставленный полицейский на собрании с подчиненными пожаловался, что проверка прокуратуры якобы указала на низкую эффективность местных инспекторов ГИБДД в выявлении нетрезвых водителей, при работе с пешеходами, а также по ряду других направлений.

«Смотрю рапорт — 9–13 нарушений в день. Вот 28 — нормально, — отчитывает полицейский подчиненных. — Встречек ни одной не вижу. Ставлю конкретно каждому задачу: в день 30 нарушений с экипажа. Чтобы были грубые нарушения в обязательном порядке. Кто не выполнит в свою смену, будет дорабатывать, сразу предупреждаю. Не пропускаем административки, например ст. 12.18 (Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения. — Прим. редакции), ст. 20.25. (Уклонение от исполнения административного наказания. — Прим. редакции). В обязательном порядке — досмотровые мероприятия. Проверять ТС, чтобы был результат: ножи, биты, травматическое оружие».

В ответ на недовольство подчиненных полицейский ответил, что выявить 30 нарушений в ночь несложно.

«Хочешь, я выйду, остановлю, еще и пьяных поймаю, — жестко сказал полицейский. — Надо меньше кататься, больше жезлом работать и проверять транспорт. И будет и 30 нарушений, и пять пьяных с каждого экипажа, и гранаты будут. А сейчас — бесцельные катания по маршруту. Мне бака бензина хватает на четверо суток, вам — на сутки, потому что катаете взад-вперед. Разрабатываем пешеходные переходы, перекрестки. Сейчас в города куча мероприятий, куча руководства, все на линии, будут скрытно проверять. Поэтому останавливаем определенный контингент лиц, смотрим багажник, заднюю дверь, не забываем про личную безопасность. За вами сопли никто не будет подтирать».

Далее на записи полицейский предъявил еще несколько претензий к подчиненным. Например, по качеству оформления материалов. Однако на уточняющие вопросы отвечать не стал, а инспектору ГИБДД, который попытался объяснить сложности с передачей видеоматериалов, назначил выговор за пререкания и за неподобающий внешний вид.

Сами авторы жалобы пишут, что неоднократные обращения сотрудников к вышестоящему руководству никакого положительного эффекта не дали.

«Помогите! Это длится уже давно. Управы никакой нет. Эти начальники никого не боятся. Делают, как хотят. Держат нас, инспекторов, за рабов. Работаем вне графика, без приказов. На бумаге все хорошо, а по факту переработка жесткая. Мы, личный состав ОБ ДПС ГИБДД по Сургуту, обращаемся к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину и министру МВД России Владимиру Колокольцеву. Просим вас по данному факту провести проверку и принять самые жесткие меры», — написали инспекторы в коллективном анонимном обращении.

Согласно открытым источникам, майор Роман Кузовлев действительно служит в ГИБДД. В СМИ можно найти несколько его интервью, в которых он, например, рассказывает о правилах оформления ДТП по Европротоколу или об административной ответственности за нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств. Однако личность мужчины на записи и правомерность его действий должны сначала проверять в МВД.

В отделе информации и общественных связей Управления МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Autonews.ru сообщили, что уже начали проверку по факту публикации. Согласно закону, она может продолжаться 30 дней, но, учитывая резонанс произошедшего, выводы будут сделаны в ближайшее время.

Опрошенные Autonews.ru столичные инспекторы ГИБДД в беседе признались, что с палочной системой также встречаются, хотя и заметно реже. По их словам, когда по определенным показателям статистика падает, приходится выходить на дежурства и отрабатывать конкретные статьи — например, непропуск пешехода или нетрезвое вождение. При этом часто оформление таких протоколов затягивается и материалы приходится сдавать уже после окончания ночной смены.

Адвокат Виталий Митрофанов, известный своим обращением к главе Госавтоинспекции Михаилу Черникову, в беседе с Autonews.ru заявил, что палочную систему, несмотря на заявления Госавтоинспекции, до сих пор не искоренили.

«Черников рассказывал мне, что тех, кто требует «палки» с подчиненных, сразу увольняет, но система продолжает работать, — говорит Митрофанов. — Да, самое высшее руководство давно волнуют другие цифры — это снижение смертности на дорогах. Но начальникам УВД по-прежнему важна статистика фиксации нарушений ПДД, с них хорошие показатели требует администрация города. Происходит все стихийно — появится ролик с пьяным водителем в интернете, поднимается резонанс, сразу же приходит разнарядка: срочно отлавливать как можно больше пьяных. В Краснодаре недавно вскрылась история, когда у инспекторов ГИБДД нашли печати, которые ставят на справках медосвидетельствования. Инспекторам приходится намеренно ради статистики вводить водителей в заблуждение — например, не объяснять, чем грозит отказ от медосвидетельствования. Предлагают отказаться, а себе ставят «палку», как за пьяного. Или приходят на дежурства там, где поменялась разметка или расстановка дорожных знаков, и быстро набивают материалы с таких мест».

В свою очередь юрист Московского профсоюза полиции Павел Корнеев также считает палочную систему в ГИБДД актуальной проблемой. Исправить положение, по его мнению, могла бы смена приоритетов при составлении отчетов — вместо роста фиксаций нарушений ПДД оценивать эффективность профилактических мероприятий и работу по предотвращению аварий на дорогах.

«В МВД регулярно проходят оперативные совещания — на них подводят итоги работы за определенные периоды, а эффективность оценивают, глядя на статистику, — говорит Корнеев. — И если какие-то показатели по сравнению с прошлым годом просядут, то руководителя будут наказывать. Он, в свою очередь, все транслирует на личный состав — вполне возможно, что ему этого и не хочется делать, но, чтобы его управление не трогали, приходится работать над статистикой — например, усиленно работать по проездам на красный сигнал светофора, «встречкам» и так далее. По всем показателям всегда должна быть плюс одна «палка» год от года — это негласное правило. Чтобы отойти окончательно от этой системы, нужно оценивать количество предотвращений тяжких ДТП, количество спасенных жизней. Снижение смертности на дорогах должно стать главным показателем, а не рост количества пойманных за рулем пьяных. Что касается прокуратуры, о которой он говорит, то это ведомство лишь надзирает за соблюдением законодательства инспекторами и после проведения проверок не будет требовать «палки». В ведомстве могут лишь выявить какие-то нарушения, например при составлении протоколов на водителей, и потребовать их устранить».

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