Hyundai i30 N стал первым на заездах IronRacer и MaxPowerCars

Hyundai i30 N стал первым на заездах IronRacer и MaxPowerCars
Июль 16 20:07 2019

«Заряженный» хэтчбек Hyundai i30 N завоевал свои первые призовые места, заняв первое место на мини-ралли IronRacer в Санкт-Петербурге и второе место – на любительских заездах MaxPowerCars на Moscow Raceway в Москве.

В северной столице Hyundai i30 N стал лидером 5-го этапа любительского Чемпионата IronRacer 2019, показав лучшее время в 6:23,255 по итогам трех попыток. Спорткар не оставил надежды своим соперникам, оставив позади ближайшего преследователя более, чем на 7 секунд. «Мне очень понравилась работа подвески в гоночном режиме, а сама машина понятна и приятна в управлении. Надеюсь продолжить участие в заездах на Hyundai i30 N», – прокомментировал пилот Hyundai i30 N Павел Павлов.

На 4-м этапе любительского чемпионата по тайм-аттак MaxPowerCars на автодроме Moscow Raceway Hyundai i30 N показал второе время в классе Touring (2:03,16). Причем участвующий автомобиль был представлен в стоковой версии, а первое место занял подготовленный спорткар на специальных гоночных шинах. «i30 N однозначно способен конкурировать со своими одноклассниками и показать отличное время», – поделился своими впечатлениями от управления «горячим» хэтчбеком пилот гонки Виктор Жилкин.

Hyundai i30 N был представлен в нашей стране в апреле этого года и является первой моделью суббренда N на российском рынке. Это мощный спорткар, в основе которого лежат самые современные технологии. Кроме всех достоинств, которые авто может показать на треке, Hyundai i30 N удобен и комфортен в городской среде, став первым спортивным автомобилем на каждый день.

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AMSRUS
AMSRUS

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