В этом году пять крупных компаний могут покинуть российский рынок ОСАГО

70% страховщиков считают, что в этом году с рынка ОСАГО уйдет от трех до пяти игроков из топ-20.

Остальные полагают, что рынок покинут не более чем две крупные компании. Опрос страховщиков провела компания KPMG, в нем приняли участие компании с суммарной долей на рынке ОСАГО более 60% («Ведомости» ознакомились с его результатами).

Несмотря на ожидания по снижению убыточности в ОСАГО после либерализации, ряд игроков продолжает нести существенные убытки по этому продукту, говорит руководитель практики по работе со страховыми компаниями KPMG в России и СНГ Юлия Темкина. В особенности это касается компаний-монолайнеров, для которых продажа полисов ОСАГО – основа портфеля, поясняет она.

Подробнее