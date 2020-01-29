Самый мощный гиперкар Lamborghini запатентован в России

Самый мощный гиперкар Lamborghini запатентован в России
29 января 12:11 2020

Итальянский производитель получил патент на дизайн гибридного суперкара, который выпущен ограниченным тиражом

В открытом реестре Федерального института промышленной собственности появился патент на самый мощный гиперкар в истории Lamborghini – представленный в сентябре 2019 года Sian.

В движение модель приводит гибридная силовая установка суммарной мощностью 819 л. с. В ее состав входит 6,5-литровый V12, развивающий 785 сил, а также 34-сильный электромотор. В паре с агрегатом работает семиступенчатая роботизированная коробка передач.

С места до “сотни” гиперкар разгоняется за 2,8 с, а его максимальная скорость достигает 350 км/ч. Кроме того, на малой скорости модель может передвигаться исключительно на электротяге.

Вместо аккумуляторов итальянцы использовали суперконденсаторы. Производитель отмечает, что они быстрее заряжаются и отдают энергию, а система рекуперации энергии позволяет восстанавливать их заряд практически на каждом активном торможении.

Самый мощный гиперкар Lamborghini запатентован в России

fips.ru

Lamborghini планирует выпустить не более 63 Sian, каждый из которых оценивается в $3,6 млн.

В начале января 2020 года стало известно, что дилеры итальянского бренда в России начали принимать заказы на заднеприводное купе Huracan Evo RWD, которое стало самым доступным автомобилем марки.

Самый мощный гиперкар Lamborghini запатентован в России

fips.ru

Источник Quto.

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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1 Comment

  1. Сергей Войцеховский
    29 января, 13:24 #1 Сергей Войцеховский

    Главное шоб эру-глонасс поставили

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