Самый мощный гиперкар Lamborghini запатентован в России

В открытом реестре Федерального института промышленной собственности появился патент на самый мощный гиперкар в истории Lamborghini – представленный в сентябре 2019 года Sian.
В движение модель приводит гибридная силовая установка суммарной мощностью 819 л. с. В ее состав входит 6,5-литровый V12, развивающий 785 сил, а также 34-сильный электромотор. В паре с агрегатом работает семиступенчатая роботизированная коробка передач.
С места до “сотни” гиперкар разгоняется за 2,8 с, а его максимальная скорость достигает 350 км/ч. Кроме того, на малой скорости модель может передвигаться исключительно на электротяге.
Вместо аккумуляторов итальянцы использовали суперконденсаторы. Производитель отмечает, что они быстрее заряжаются и отдают энергию, а система рекуперации энергии позволяет восстанавливать их заряд практически на каждом активном торможении.
fips.ru
Lamborghini планирует выпустить не более 63 Sian, каждый из которых оценивается в $3,6 млн.
В начале января 2020 года стало известно, что дилеры итальянского бренда в России начали принимать заказы на заднеприводное купе Huracan Evo RWD, которое стало самым доступным автомобилем марки.
Источник Quto.
C 2014 года www.amsrus.ru
Главное шоб эру-глонасс поставили
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