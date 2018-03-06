Китайский конкурент УАЗа
33

Китайский конкурент УАЗа
Март 06 16:06 2018

«Чайна Автомаркет» начала прием заказов на внедорожник DW Hower H5, сборка которого стартовала на российском предприятии в прошлом месяце.

Как стало известно, первые партии внедорожников доберутся до дилеров 9 марта, а сегодня были озвучены и цены.

Внедорожник, как и младший Н3 будет предлагаться с бензиновым турбированным двигателем Mitsubishi 4G63S4T. Этот двухлитровый двигатель имеет мощность 150 лошадиных сил, а показатель крутящего момента – 250 Нм.

В качестве трансмиссии, как сообщает tvoe-avto, предлагается шестискоростная механика. В отличие от Н3, новый DW Hower H5 получил большую высоту, которая составляет 1775 мм против 1 745 мм. Также новинка получила увеличенный клиренс и колесные диски размером 18 дюймов.

В списке оснащенности присутствует система Эра Глонасс, система стабилизации, ассистент при старте на гору и спуске, а также датчики парковки.

Стоимость модели в комплектации «Сити» составит 1 219 000 рублей. Вариант «Комфорт» получил ценник 1 349 000 рублей, а в «люксовой» комплектации цена внедорожника составит 1 499 000 рублей.

На тему:
  Article "tagged" as:
DW HowerХ5Чайна Автомаркет
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Улыбнитесь, вас снимают: дорожные камеры сообщат о правонарушении

Улыбнитесь, вас снимают: дорожные камеры сообщат о правонарушении 2

Aston Martin разработает среднемоторный суперкар к 2020 году

Aston Martin разработает среднемоторный суперкар к 2020 году 0

В Китае возродили автомобили Saab

В Китае возродили автомобили Saab 1

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.