Китайский конкурент УАЗа 33

«Чайна Автомаркет» начала прием заказов на внедорожник DW Hower H5, сборка которого стартовала на российском предприятии в прошлом месяце.

Как стало известно, первые партии внедорожников доберутся до дилеров 9 марта, а сегодня были озвучены и цены.

Внедорожник, как и младший Н3 будет предлагаться с бензиновым турбированным двигателем Mitsubishi 4G63S4T. Этот двухлитровый двигатель имеет мощность 150 лошадиных сил, а показатель крутящего момента – 250 Нм.

В качестве трансмиссии, как сообщает tvoe-avto, предлагается шестискоростная механика. В отличие от Н3, новый DW Hower H5 получил большую высоту, которая составляет 1775 мм против 1 745 мм. Также новинка получила увеличенный клиренс и колесные диски размером 18 дюймов.

В списке оснащенности присутствует система Эра Глонасс, система стабилизации, ассистент при старте на гору и спуске, а также датчики парковки.

Стоимость модели в комплектации «Сити» составит 1 219 000 рублей. Вариант «Комфорт» получил ценник 1 349 000 рублей, а в «люксовой» комплектации цена внедорожника составит 1 499 000 рублей.