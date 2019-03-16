KIA выпустила обновленную версию перелицованной Hyundai Creta

Компания KIA готовит к премьере обновленный кроссовер KIA KX3, ставший перелицованной версией российской Hyundai Creta. Первые официальные фотографии новинки накануне появились на сайте китайского Министерства промышленности.

Отметим, что это будет первое полноценное обновление компакт-кросса с момента его выхода на китайский рынок в 2015 году.

Судя по снимкам, паркетник 2020 модельного года получит видоизмененную радиаторную решетку, более современную светодиодную оптику и переработанные бамперы. Список оснащения в топовых версиях пополнят адаптивный круиз-контроль, продвинутый мультимедийный комплекс с голосовым управлением и система предотвращения столкновений.

Моторную гамму обновленного KIA KX3 представят 1,6-литровый 177-сильный турбомотор и 1,6-литровый 125-сильный «атмосферник», работающие в сочетании с «механикой» или семиступенчатым преселективным «роботом».

К дилерам KIA в Поднебесной новинке должна приехать уже летом текущего года. Цены будут объявлены ближе к старту продаж. К слову, нынешний KX3 доступен за 109 800 – 132 800 юаней (от 1,1 до 1,3 млн рублей по текущему курсу).

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