Hyundai Motor и Christie’s анонсировали совместную конференцию

Hyundai Motor и Christie’s организовали совместную конференцию, где пройдет обсуждение влияния искусственного интеллекта (ИИ) на мир искусства

Эта конференция, организованная совместно с Christie’s Education, станет местом встречи лидеров мнений, отраслевых экспертов, ученых и художников, которые проведут серию панельных обсуждений и презентаций, посвященных влиянию искусственного интеллекта (ИИ) на мир искусства.

«Поскольку мы являемся ведущей компанией в сфере технологий мобильности, мы должны постоянно задумываться о месте человечества в эпоху четвертой промышленной революции. Наша корпоративная стратегия предусматривает встраивание наших решений мобильности в жизнь людей и культурный обмен, — отметил Чхо Вонхон (Wonhong Cho), исполнительный вице-президент Hyundai Motor. — Мы надеемся, что эта конференция станет стимулом для конструктивного диалога, посвященного образу более инклюзивного и экологически устойчивого будущего».

«Аукционный дом Christie’s является ведущей мировой компанией в сфере искусства, и мы стремимся активно направлять общественный дискурс, посвященный пересечению искусства и технологий, — сказал Гийом Черутти (Guillaume Cerutti), исполнительный директор Christie’s. — В рамках второй ежегодной конференции «Art+Tech Summit» мы с гордостью представляем ведущих экспертов, влиятельных общественных деятелей и творческих людей, которые вместе предлагают новый взгляд на мир искусства в связи с появлением новых технологий и меняют способы создания, восприятия и обращения художественных работ».

Изысканная атмосфера конференции будет дополнена экспозицией ряда моделей Hyundai:

кроссовер Hyundai NEXO с силовой установкой на водородных топливных элементах;

флагманский кроссовер Hyundai Palisade;

флагманский кроссовер Hyundai Palisade; Новая модель Sonata, одна из самых продаваемых моделей Hyundai, премьера которой в Северной Америке состоялась 17 апреля в Нью-Йорке.

На конференции будут обсуждаться следующие актуальные темы:

Использование художниками технологий машинного обучения и инноваций;

Влияние ИИ на коллекционеров и музейное дело;

Инструменты для искусства;

Юридические аспекты, связанные с ИИ;

Этические и социальные последствия применения ИИ;

Использование анализа данных;

Тенденции и прогнозы относительно будущего ИИ.

На конференции выступят представители Hyundai ARTLAB, Google, Pace Gallery, MIT Technology Review, Pace, The Metropolitan Museum of Art, The New Museum и многих других организаций. От художественного сообщества будут присутствовать Робби Баррат (Robbie Barrat) и Марта Файнс (Martha Fiennes).