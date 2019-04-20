Hyundai Motor и Christie’s анонсировали совместную конференцию

Hyundai Motor и Christie’s анонсировали совместную конференцию
Апрель 20 15:03 2019

Hyundai Motor и Christie’s организовали совместную конференцию, где пройдет обсуждение влияния искусственного интеллекта (ИИ) на мир искусства

Эта конференция, организованная совместно с Christie’s Education, станет местом встречи лидеров мнений, отраслевых экспертов, ученых и художников, которые проведут серию панельных обсуждений и презентаций, посвященных влиянию искусственного интеллекта (ИИ) на мир искусства.

«Поскольку мы являемся ведущей компанией в сфере технологий мобильности, мы должны постоянно задумываться о месте человечества в эпоху четвертой промышленной революции. Наша корпоративная стратегия предусматривает встраивание наших решений мобильности в жизнь людей и культурный обмен, — отметил Чхо Вонхон (Wonhong Cho), исполнительный вице-президент Hyundai Motor. — Мы надеемся, что эта конференция станет стимулом для конструктивного диалога, посвященного образу более инклюзивного и экологически устойчивого будущего».

«Аукционный дом Christie’s является ведущей мировой компанией в сфере искусства, и мы стремимся активно направлять общественный дискурс, посвященный пересечению искусства и технологий, — сказал Гийом Черутти (Guillaume Cerutti), исполнительный директор Christie’s. — В рамках второй ежегодной конференции «Art+Tech Summit» мы с гордостью представляем ведущих экспертов, влиятельных общественных деятелей и творческих людей, которые вместе предлагают новый взгляд на мир искусства в связи с появлением новых технологий и меняют способы создания, восприятия и обращения художественных работ».

Изысканная атмосфера конференции будет дополнена экспозицией ряда моделей Hyundai:

  • кроссовер Hyundai NEXO с силовой установкой на водородных топливных элементах;
    флагманский кроссовер Hyundai Palisade;
  • Новая модель Sonata, одна из самых продаваемых моделей Hyundai, премьера которой в Северной Америке состоялась 17 апреля в Нью-Йорке.

На конференции будут обсуждаться следующие актуальные темы:

  • Использование художниками технологий машинного обучения и инноваций;
  • Влияние ИИ на коллекционеров и музейное дело;
  • Инструменты для искусства;
  • Юридические аспекты, связанные с ИИ;
  • Этические и социальные последствия применения ИИ;
  • Использование анализа данных;
  • Тенденции и прогнозы относительно будущего ИИ.

На конференции выступят представители Hyundai ARTLAB, Google, Pace Gallery, MIT Technology Review, Pace, The Metropolitan Museum of Art, The New Museum и многих других организаций. От художественного сообщества будут присутствовать Робби Баррат (Robbie Barrat) и Марта Файнс (Martha Fiennes).

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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