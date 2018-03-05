Ралли «Шелковый путь» и СПбГЭУ подписали Соглашение о сотрудничестве 5

Руководитель международного Проекта “Шелковый путь” Владимир Чагин и ректор СПбГЭУ Игорь Максимцев подписали Соглашение о Сотрудничестве между дирекцией ралли-марафона «Шелковый путь» и СПбГЭУ.

Дирекция ралли совместно с Университетом перед стартом гонки в китайском городе Сиане запланировали целый ряд мероприятий, в частности, 13 июля при поддержке Университета состоится круглый стол на тему “Инновационные проекты в энергетике и транспорте в экономическом пространстве “Нового Шелкового пути”, посвященный актуальным проблемам сотрудничества между РФ и КНР в различных сферах, в том числе в сфере экономики, образования, транспорта и спорта. В рамках круглого стола также планируется обсуждение вопросов продвижения чистых видов топлива (газ) и развития энергетики, а также проблемы экологии в целом.

Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер на стенде ралли «Шелковый путь» ознакомился с ходом подготовки к международному ралли-марафону, старт которого запланирован на 15 июля 2018 года в городе Сиань (КНР).

«Подписание Соглашения о Сотрудничестве между Дирекцией ралли и Университетом – это еще один шаг в укреплении нашего многостороннего партнерства, которое продолжается уже несколько лет. Мы уверены, помощь китайских партнеров Университета, в том числе в вопросах укрепления связей с региональным правительством провинции Шэньси (КНР), а также в привлечении волонтеров-студентов позволит сделать старт нашей гонки незабываемым событием, к которому традиционно приковано внимание миллионов болельщиков и мировых СМИ. Примечательно, что ПАО «Газпром», который является генеральным партнером нашей гонки, также является и партнером СПбГЭУ», отметил руководитель Проекта Владимир Геннадьевич Чагин.