Lada Xray – выгодные условия майской покупки

Только в мае можно приобрести LADA XRAY и LADA XRAY Cross с выгодой до 160 тысяч рублей

В мае LADA предлагает новые выгодные условия покупки LADA XRAY и LADA XRAY Cross: специальная программа кредитования LADA Finance позволяет приобрести автомобиль под 3,9% годовых с предоставлением выгоды 50 тысяч рублей.

Для того, чтобы получить предложение со сниженной ставкой, размер первоначального взноса должен быть не менее 40% от стоимости автомобиля, а кредит оформлен на срок не более 36 мес.

Для других моделей LADA в течение мая также действуют особо выгодные условия приобретения. Специальные предложения позволяют выбрать наиболее подходящий и хорошо оснащенный автомобиль, компенсировать затраты на кредит, комфортно, быстро и безопасно обменять подержанный автомобиль на новую LADA. Вниманию покупателей предлагаются как государственные программы («Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», Ecogas), так и собственные программы Марки (LADA FINANCE, «Трейд-Ин», «Весеннее предложение», «Автомобиль с гарантией обратного выкупа»).

Программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» продолжают свое действие в мае. Для приобретения на льготных кредитных условиях доступны машины стоимостью до 1 млн рублей, а выгода при покупке автомобиля составит 10% от его стоимости. Все автомобили LADA возможно приобрести без первоначального взноса.

Условия ряда акций государственных и собственных программ можно комбинировать. Выгода при покупке составит от 20 до 160 тысяч рублей в зависимости от модификации автомобиля и действующего предложения. Подробнее – на сайте lada.ru.