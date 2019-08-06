Топовая комплектация Chery Tiggo стоит меньше миллиона рублей

Стильный и технологичный кроссовер CHERY TIGGO представлен на российском рынке в трёх комплектациях —START, COMFORT, TECHNO — с двумя типми трансмиссий – механической коробкой передач и вариатором (CVT). Кроссовер оснащается 2.0-литровым 122-сильным бензиновым двигателем, который отличается топливной экономичностью: минимальный расход бензина 6,4 литра

Габариты кроссовера Tiggo 4 составляют: длина — 4318 мм, ширина — 1831 мм, высота — 1662 мм. Благодаря колесной базе 2610 мм салон автомобиля получился просторным и вместительным, в сравнении с другими представителями данного сегмента кроссоверов. В зависимости от положения задних сидений объем багажного отделения варьируется от 340 до 1100 литров. Клиренс у кроссовера Chery Tiggo 4 равен 190 мм. Передняя подвеска типа McPherson и задняя — независимая многорычажная обеспечивают идеальный баланс между комфортом и управляемостью на различных дорожных покрытиях. Настройкой подвески занимались специалисты Chery совместно с инженерами британской компании LOTUS ENGINEERING.

Комплектация STARTоснащается алюминиевыми литыми 17-дюймовыми дисками, иммобилайзером, задними датчиками парковки, обогревом передних сидений, обогревом наружных зеркал заднего вида, передними и задними электростеклоподъемниками, рейлингами, системой контроля давления и температуры в шинах (TPMS), антиблокировочной системой (ABS), системой курсовой устойчивости (ESP), системой помощи при экстренном торможении (HBA), системой помощи при старте в гору (HSA), системой помощи при спуске с горы (HDC), антипробуксовочной системой (TCS), регулятором тормозных сил в повороте (CBC), системой снижения вероятности опрокидывания (RMF), функцией автоматического включения фар при вождении в темное время суток (датчик света), функцией отсрочки выключения фар (Followmehome), дистанционным управлением открытием двери багажника и модулем системы «ЭРА-ГЛОНАСС».Минимальная рекомендованная розничная цена на CheryTiggo 4 в комплектации Startсоставляет 899 900 рублей.

В комплектации COMFORT покупателям, помимо вышеперечисленных, станут доступны следующие функции:камера заднего вида, датчик превышения заданной скорости, круиз-контроль, обогрев лобового стекла и форсунок, режимы движения ECO/SPORT, кожаное многофункциональное рулевое колесо, мультимедиа с цветным 9-дюймовым емкостным сенсорным экраном, опцией «Свободные руки» (Bluetooth, HandsFree) и системой Cloudrive 2.0, позволяющей расширить возможности смартфона,и 2 USB-разъёмами.Минимально возможная стоимость кроссовера Chery Tiggo 4 в комплектации COMFORT составляет 949 900 рублей.

В топовой комплектации TECHNO покупатели смогут получить не только опции, входящие в комплектации START и COMFORT, но и дополнительные, такие как алюминиевые литые 18-дюймовые диски, полный «зимний» пакет, включающим в себя: обогрев рулевого колеса, электрический обогрев всей поверхности лобового стекла, передних и задних сидений, форсунок стеклоомывателя и наружных зеркал, «Умный» ключ-браслет, систему распознавания жестов, 7-дюймовый цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов, бесключевой доступ в автомобиль и бесключевой запуск двигателя, кожаные сиденья, электрическую регулировку водительского сиденья, в том числе поясничного упора и задний подлокотник. Стоимость кроссовера в максимально-полной комплектации TECHNO составляет 999 900 рублей.