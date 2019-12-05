Штраф за стоянку на «красных квадратах»

Как сообщает «За рулем», неправильно припаркованные во дворах машины мешают работе экстренных служб, и москвичи жалуются на это в префектуры. Теперь они могут это сделать через мобильное приложение «Помощник Москвы», сообщает ЦОДД.
По федеральным требованиям, автомобили во дворах запрещено ставить на специально выделенные места для пожарной техники, в народе именуемые «красными квадратами». По статье 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение требований пожарной безопасности) за это предусмотрен штраф до 3 тыс. рублей. Однако доказать факт неправильной парковки непросто, не вся разметка нанесена по ГОСТу, часто и сама область выбрана произвольно и раскрашена полосами белого и красного цвета, не соответствующими нормативу.
Отныне в столице возле красно-белых квадратов во дворах появятся знаки 3.27 «Остановка запрещена». Оставивших машину в зоне действия такого знака ждет штраф в 3 тысячи рублей.
Фиксировать это нарушение будут и инспекторы МАДИ.
В Москве слишком много машин, нужно менять саму психологию поведения водителей, а для этого все парковки следует сделать платными, полагает директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ.
C 2014 года www.amsrus.ru
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