В Сочи появился шоурум Genesis

Genesis объявляет об открытии своего шоурума в Красной поляне, в котором посетители смогут ознакомиться с модельным рядом марки.

Ранее шоурум был презентован в рамках Российского инвестиционного форума, который состоялся в Сочи в период с 14 по 15 февраля. Genesis выступил официальным автомобильным партнером форума, предоставив 115 седанов G80 для транспортного обслуживания гостей и участников мероприятия. После завершения Российского инвестиционного форума шоурум Genesis был перемещен в Красную Поляну – на главную площадь курорта «Горки Город», где открыт для посещения широкого круга посетителей.

Дизайн мобильного шоурума Genesis выполнен в духе минимализма с использованием высококачественных материалов. В шоуруме представлены полноприводные седаны всей линейки бренда в топовых комплектациях. Гости и посетители имеют возможность протестировать все модели бренда Genesis.

Консультанты шоурума знакомят гостей с маркой, технологическими особенностями модельного ряда и помогают сконфигурировать автомобиль в желаемой комплектации. Кроме того, гости отелей Rixos и Mariott, корпоративного центра Сбербанк и ресторана Red Fox могут получить специальные приглашения в шоурум и на тест-драйв автомобилей Genesis.

Мобильный шоурум продолжит свою работу в Красной Поляне с 6 марта по 15 апреля 2019 года. Забронировать посещение можно по телефону 8 (800) 777 50 51.