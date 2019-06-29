Первая фотография нового Land Rover Defender появилась в сети

Автомобиль, предположительно, является предсерийным прототипом и проходит заключительную стадию сборки на предприятии британской марки.
Внешне внедорожник на снимке похож на показанный ранее отрисованный вариант для цифровой «приборки». Из общих деталей здесь есть вентиляционные отверстия на передних крыльях, частично обрезанные кольца ходовых огней, крыша белого цвета, пятиспицевые колеса. При этом визуально товарная модель похожа на показанный в 2011 году концепт DC100.
C 2014 года www.amsrus.ru