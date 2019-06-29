Первая фотография нового Land Rover Defender появилась в сети

Первая фотография нового Land Rover Defender появилась в сети
Июнь 29 10:08 2019

На сайте Autoweek.nl появилась фотография нового Land Rover Defender

Автомобиль, предположительно, является предсерийным прототипом и проходит заключительную стадию сборки на предприятии британской марки.

Внешне внедорожник на снимке похож на показанный ранее отрисованный вариант для цифровой «приборки». Из общих деталей здесь есть вентиляционные отверстия на передних крыльях, частично обрезанные кольца ходовых огней, крыша белого цвета, пятиспицевые колеса. При этом визуально товарная модель похожа на показанный в 2011 году концепт DC100.

Концепт Land Rover DC100

«Деф» нового поколения переедет на платформу MLA (Modular Longitudinal Architecture). Эта же архитектура лежит в основе Range Rover Sport и Land Rover Discovery. Модель предложат в двух версиях с разной колесной базой, 90 и 110, хотя инсайдеры говорят и о «растянутой» модификации с индексом 130. Гамма двигателей Land Rover Defender будет состоять из моторов семейства Ingenium, а также гибридных установок.
Производством внедорожника займется завод в словацкой Нитре. Выход новинки на рынок состоится не ранее 2020 года.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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