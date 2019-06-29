Первая фотография нового Land Rover Defender появилась в сети

«Деф» нового поколения переедет на платформу MLA (Modular Longitudinal Architecture). Эта же архитектура лежит в основе Range Rover Sport и Land Rover Discovery. Модель предложат в двух версиях с разной колесной базой, 90 и 110, хотя инсайдеры говорят и о «растянутой» модификации с индексом 130. Гамма двигателей Land Rover Defender будет состоять из моторов семейства Ingenium, а также гибридных установок.

Производством внедорожника займется завод в словацкой Нитре. Выход новинки на рынок состоится не ранее 2020 года.