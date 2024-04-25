Exlantix ES дебютировал на Пекинском автосалоне

Exlantix ES дебютировал на Пекинском международном автосалоне 2024 года как четырехдверное электрическое купе, предназначенное для российского рынка. В своей российской версии этот автомобиль будет оснащен батареей емкостью 82 кВт·ч и полным приводом.

«Наша цель — предложить не просто новый бренд на российском рынке, а автомобили, которые объединяют передовые технологии, комфорт и безопасность с устойчивым развитием. Первая модель ES создана на инновационной платформе E0X, позволяющей полностью раскрыть потенциал современного электромобиля», — отметил директор бренда Exlantix в России, Гу Шуай.

Exlantix ES

Автомобиль для российского рынка будет оснащен литий-ионной батареей емкостью 82 кВт·ч и напряжением 800 вольт. Это обеспечивает запас хода до 530 км, систему рекуперации энергии и возможность быстрой зарядки от 30 до 80% за 15 минут на станциях быстрой зарядки типа Fast Charge и Ultra Charge, что делает Exlantix ES одним из лидеров эффективности в своем сегменте.

С колесной базой 3000 мм и размерами 4945 мм в длину и 1978 мм в ширину Exlantix ES способен разгоняться до 100 км/ч за 3,7 секунды. За эти показатели отвечают два электродвигателя суммарной мощностью 480 л.с. и крутящим моментом до 660 Нм. Сочетание полного привода, интеллектуальной пневматической подвески IAS и амортизаторов с технологией CDC обеспечивает Exlantix ES превосходную динамику и управляемость.

Благодаря передовым технологиям, эффективной батарее и 30 системам интеллектуальной помощи ADAS, Exlantix ES занимает лидирующие позиции в сегменте электромобилей по оснащенности. Начало продаж в России запланировано на лето текущего года.