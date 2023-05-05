Bentley – прибыль на 27% больше

Британская марка начинает год с операционной прибыли в размере 216 миллионов евро – на 27 процентов больше, чем за аналогичный период 2022 года

Общий доход возрос с 813 млн евро до 882 млн евро, отмечая лучший за всю историю первый квартал, который соответствует росту мировых продаж автомобилей класса люкс на 10%, достигнув отметки в 3517 автомобилей.

Модель Bentayga занимает долю в 42% в продажах.

Америка сообщает о рекордном увеличении продаж на 39%, с показателем в 1157 автомобилей.

Рентабельность продаж выросла до 24,4% благодаря персонализации, ограниченным сериям и коллекционным предметам Coachbuilt.

Рекордные цифры отражают новаторскую стратегию Bentley Beyond100.

Bentley Motors сегодня объявила о рекордных финансовых результатах за первый квартал, который стал вторым лучшим в истории компании. Роскошный британский автопроизводитель начал 2023 год с операционной прибылью в размере 216 миллионов евро, что на 27 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая выручка выросла до 882 миллионов евро, что на 9 процентов больше, чем 813 миллионов евро.

Эти данные следуют за рекордными годовыми показателями в 2022 году, когда операционная прибыль составила 708 миллионов евро, увеличившись на почти 1 миллиард евро по сравнению с 2018 годом. Этот уникальный результат также привел к увеличению на 319 миллионов евро по сравнению с 2021 годом.

Рентабельность продаж в первом квартале выросла с 20,9% в 2022 году до 24,4%. Это произошло в значительной степени из-за сохраняющегося высокого интереса к настройке моделей с более высокими техническими характеристиками и более широким использованием опций, включая продажу уникальных моделей Mulliner в кузове ‘Универсал’ и ограниченных серий.

Показатели первого квартала также отражают высокие мировые продажи, которые выросли на 10 процентов и достигли 3517 автомобилей. Северная и Южная Америка сообщили о 39-процентном росте по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, когда было продано в общей сложности 1157 автомобилей, в то время как Азиатско-Тихоокеанский регион (+11 процентов) и Ближний Восток (+66 процентов) также показали положительные результаты.

Bentley, благодаря последним мировым показателям и высокому спросу на новые модели, имеет самофинансирование для осуществления своей новаторской стратегии Beyond100, которая направлена на обеспечение устойчивой мобильности класса люкс в будущем. Это включает в себя инвестиции в размере 3 миллиардов евро в завод в Крю, а также запуск пяти новых моделей электромобилей всего за пять лет, начиная с 2026 года.

«Несмотря на сложную глобальную обстановку, мы начали 2023 год с того места, на котором остановились в 2022 году, с еще одним солидным набором финансовых показателей, способствующих росту выручки, операционной прибыли и рентабельности продаж. Рекордные показатели Bentley на американском континенте также особенно примечательны: в настоящее время в этом регионе продается каждый третий из наших автомобилей класса люкс. Появление Bentayga EWB, а также успех седана Flying Spur сыграли ключевую роль в этом росте. Заглядывая в будущее, хотя наша хорошо сбалансированная модель дистрибуции демонстрирует признаки уверенности в том, что этот успех может быть продолжен, мы по-прежнему с осторожностью относимся к глобальным проблемам, которые остаются на рынках». Адриан Холлмарк, председатель правления и главный исполнительный директор Bentley Motors

Финансовые показатели за 1 квартал текущего года

Финансовый результат 2023 Q1 2022 Q1 Доход 882 млн евро (+9%) 813 миллионов евро Операционный результат 216 миллионов евро (+27%) 170 миллионов евро Рентабельность продаж 24,4% 20,9% Финансовые показатели за 1 квартал 2023 года

Данные о продажах за 1 квартал с начала года