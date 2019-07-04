Škoda auto Россия: рост продаж на 9,6% по итогам первого полугодия

В первом полугодии ŠKODA AUTO Россия передала клиентам 39 828 автомобилей, что соответствует росту на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (январь-июнь 2018: 36 339 единиц). Лидером продаж остается ŠKODA RAPID: марка реализовала 16 978 экземпляров модели (январь-июнь 2018: 16 964 автомобиля).

«Несмотря на общее падение рынка, мы вошли во второе полугодие с отличным результатом – рост продаж на 9,6% по итогам первых шести месяцев, – комментирует Ян Прохазка, Руководитель ŠKODA AUTO Россия. – Востребованность автомобилей ŠKODA на российском рынке обусловлена привлекательным модельным рядом, выгодными условиями и высоким качеством обслуживания. Мы благодарны нашим клиентам и их семьям за оказанное доверие, а также партнерам за надежность и профессионализм».

В период с января по июнь ŠKODA AUTO Россия передала клиентам 39 828 автомобилей, что на 9, 6% выше показателя 2018 года (январь-июнь 2018: 36 339 единиц). Самой популярной моделью марки остается компактный лифтбек RAPID, владельцами которого стали 16 978 клиентов, что на 0,1% выше показателя 2018 года (16 964 единиц). В июне 2019 года реализовано 2 666 автомобилей. ŠKODA RAPID неизменно пользуется спросом на российском рынке благодаря впечатляющей вместительности и превосходному соотношению цена/качество.

Наиболее динамичный рост показал семейный внедорожник KODIAQ: продажи модели выросли на 203,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (январь-июнь 2018: 3 488 единиц) и составили 10 591 проданных автомобилей. В июне 2019 г. владельцами KODIAQ стали 1 996 человек. Мощный и эффектный SUV идеально приспособлен для российских дорог и подходит как для загородных путешествий всей семьей, так и для эксплуатации в городских условиях.

Ключи от «сердца» чешского бренда, ŠKODA OCTAVIA, получили 11 499 клиентов марки (январь-июнь 2018: 11 938 клиентов). В июне 2019 года реализовано 2 190 единиц. ŠKODA OCTAVIA традиционно пользуется популярностью на рынке благодаря высокому уровню надежности и безопасности, а также практичности в повседневной жизни.

Продажи ŠKODA SUPERB составили 760 автомобилей (январь-июнь 2018: 1 093 автомобиля). В июне 2019 года владельцами модели стали 202 клиента. Флагман чешского бренда отвечает высоким стандартам, предъявляемым к автомобилям бизнес-класса, и сочетает в себе стильный дизайн, превосходную оснащенность и непревзойденный комфорт. Этой весной в рамках Чемпионата мира по хоккею в столице Словакии Братиславе состоялась премьера SUPERB с обновленным дизайном, полностью светодиодными матричными фарами и еще более совершенными системами помощи водителю.