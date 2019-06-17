Уникальный Mercedes-Benz 560SEC AMG Widebody выставлен на продажу в сети

На одном из американских порталов выставлена на продажу одна из пятидесяти созданных моделей Mercedes-Benz 560SEC Widebody от тюнинг-ателье AMG.

Стоит сказать, что данный автомобиль был выпущен в 1990 году, когда брендовое ателье AMG ещё не входило в концерн Mercedes-Benz. Всего было создано 50 единиц таких авто, а представленный экземпляр является одним из них. В 1990 году стоимость Mercedes-Benz 560SEC AMG Widebody достигала 143 тыс. 500 долларов, в переводе на сегодняшний курс это примерно 280 тыс. долларов.

В оснащении автомобиля находится 6,0-литровый атмосферный мотор мощностью 386 л.с. В паре с ним работает 4-ступенчатая автоматическая трансмиссия. Mercedes-Benz 560SEC AMG Widebody может похвастаться тормозной системой от Brembo, 17-дюймовыйми дисками OZ Racing / AMG ‘Aero’, а также выхлопной системой в духе AMG.

Автомобиль получил чёрный салон Recaro, в котором есть люк с электроприводом. Сообщается, что у Mercedes-Benz 560SEC уже было три владельца, а её пробег составляет 107 648 км. При этом цена на выставленный образец почему-то не указана. Стоит сказать, что подобные подержанные модели с небольшим пробегом продаются более, чем за 100 тыс. долларов.

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