Aston Martin выпустит ограниченную серию 1 176-сильной Valkyrie Pack

Aston Martin готовит к выпуску ограниченную серию Valkyrie Pack

Напомним, впервые о новом гиперкаре компания заговорила в 2017 году, когда показала неработающий прототип под индексом AM-RB 001. Вслед за этим Aston Martin пообещали представить серийную версию автомобиля в 2018 году, однако строительство гиперкара оказалось гораздо более трудоёмким.

На данный момент про Aston Martin Valkyrie известно следующее: автомобиль будет оснащён гибридной силовой установкой на базе уникального атмосферного 6,5-литрового двигателя мощностью 1 014 л.с. В пару к нему «прикрутят» электромотор с отдачей в 162 л.с. Интересно, что электродвигатель будет не только помогать бензиновому мотору, но и работать в качестве задней передачи.

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