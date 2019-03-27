Тест-драйв Chery Tiggo 5 – смена социального статуса Сегодня только у особо «упоротых автоаналитиков» будущее китайского автопрома может вызывать сомнения

Как некоторым из вас известно – до определенного времени у нас был жесткий мораторий на тест-драйвы автомобилей из Китая.

Но время идет, вода утекает, испаряются моратории и их авторы.

Китайские автопроизводители с каждым месяцем становятся все активнее на российском рынке рождая в месяц по несколько инфоповодов. Новые модели, двигатели, рекорды продаж. Пока эти цифры вызывают улыбку, но вот темпы роста внушительны даже для масс-маркета. Сегодня только у особо «упоротых автоаналитиков» будущее китайского автопрома может вызывать сомнения.

Мы начали с Chery – одного из самых симпатичных и привлекательных, в том числе на слух, брендов.

Кстати, это не «вишня». В переводе с китайского это значит что-то вроде «высочайшего позволения». Позволение или благословление было получено в Уху (город на юго-востоке Китая) всего лишь в 1997 году.

Основатели, несколько госкомпаний провинции Аньхой с небольшой приправой инвесторов-частников, начали с покупки старого оборудования европейского завода Ford за $25 млн.

Уже в 2002 году Chery стала первым китайским автоэкспортером – начав поставки автомобилей в Сирию. В 2003 первой построила китайский автомобильный завод за рубежом – в Иране. В 2005 Chery начали собирать в Новосибирске, в 2006 в Калининграде. В 2005 году я увидел первую супермини «Кукушку» в Омске. Не удивился. Просто осознал значение «бешеная табуретка».

С тех пор Chery открыла множество заводов, дочерних брендов (в 2012 году в разработке у Chery было одновременно 100 новых моделей) и «подхватила» болезнь роста – не справилась с поставленными целями. Суббренды (их было больше 10) начали сокращаться, компания повернула вектор стратегии в сегмент LCV, число моделей сокращено на 2/3. Лидерские позиции были потеряня, но стратегически шаг был верным – выиграло качество при сохранении роста продаж.

Chery инвестирует порядка 7% оборота в исследования и развитие. Это ощутимо много, но для космической скорости развития китайского автопрома можно и нужно больше. Каждая новая модель и модификация у Chery становится лучше, при сохранении запаса для роста.

Тест-драйв российской линейки Chery мы начали с Tiggo 5. Можно считать его автомобилем и использовать его по назначению? Уже, безусловно – да!

В 2012 году Chery договорившись с Tata получило лицензию на выпуск Jaguar Land Rover в Китае. Благодаря этой договоренности, и согласно моде китайских автопроизводителей, Chery с запуском производства наладило и импорт технологий у JLR.

«Технический центр Chery» в Шанхае (CTCS) на наработках JLR создал «сбалансированную интеллектуальную платформу» iAUTO, на которой и была построена модель Tiggo 5.

На фото Tiggo 5 выглядит не таким массивным, но при посадке в автомобиль – чувствуешь себя, практически в УАЗе. Автомобиль большой и действительно просторный в салоне.

Авторы дизайна: Джеймс Хоуп (ранее: старший дизайнер Opel, Ford, DaimlerChrysler); Хакан Саракоглу (ранее: дизайнер Porsche, создатель дизайна Cayman, Boxter, 918 Spyder)

Дизайн, как показалось нейтрален – ни восторгов, ни отторжения не вызывает. Мелочи – странно узкий и высокий силуэт, глубоко посаженные противотуманки (трудно чистить после наших зимних дорог), обильный хром не самый устойчивый к нашим реагентам.

Не понравилось:

Обильно заливаемые грязью боковые стекла, обратная логика работы электрических стеклоподъемников, небольшая дилерская сеть

Двигатель ACTECO и трансмиссия – партнерская разработка австрийской AVL. Немного задумчивая комбинация, но есть автомобили существенно менее резвые. На тест нам досталась комплектация Luxury c двигателем 2,0 л., 136 л.с. 180 Н·м – 4500 об/мин, при весе авто в 1537 кг. Бак небольшой – 55 литров. Полностью машину можно заправить девяносто вторым бензином за ~ 1700 руб. (зима 2018 года). Кстати, двигатели Chery ACTECO уже почти 10 лет, как используют Fiat и John Deere.

На зимней трассе, при 2WD я не рисковал разгоном выше 120 км/ч – подвеска жестковата, да и авто в целом высокий. Кстати, клиренс в 190 мм. создает иллюзию, что вы на внедорожнике, но нет: в России продается только переднеприводной Tiggo 5. Хотя по рыхлому снегу он идет совсем неплохо даже с 2WD. При этом производителем заявлено, что преодолеваемое водное препятствие составляет 600 мм – воздухозаборник на высоте 865 мм. от земли.

Передняя подвеска McPherson и независимая рычажная задняя. Изучив отзывы пользователей на профильных ресурсах модели пришли к выводу, что в адрес подвески звучат жалобы. Обращайте внимание при покупке и использовании на стойки стабилизаторов, сайлентблоки верхних рычагов и развальные болты. При этом до сих пор на китайских автомобилях подобные детали превентивно следует обработать вэдэшкой или аналогами – очень часто прикипают намертво.

В ходе теста словили прокол заднего колеса. Спасли датчики TPMS – хватило времени доехать до ближайшего шиномонтажа.

Ассистентов водителя немного, но все согласно классовому рангу. Системы: ABS, распределения тормозных усилий (EBD), Помощь при экстренном торможении (EBA), курсовой устойчивости (ESP), антипробуксовочная (ASR), система динамической регулировки тяги, помощи при старте на подъеме (HHC). HD камера заднего вида с динамической разметкой. Правда головной свет показался слабым. Отсутствие омывателя фар тоже не улучшает ситуацию.

Стоит отметить авторскую разработку повторителя смартфона на мониторе мультимедиа – Cloudrive. Есть недостатки, но приложение совершенствуется с каждым обновлением.

Понравилось:

Цена, Управляемость, устойчивость на грунтовых дорогах, Салон и обзорность с водительского места.

Салон адекватный стоимости и классу – без скрипов и дребезжания. Самое главное нет ядовитых запахов! Все детали интерьера проходили «профессиональную оценку запаха». Все отделочные материалы поставляются Отделочные материалы салона поставляются производителем «Johnson Controls».

Компактные кроссоверы – очень многочисленный класс транспортных средств и поэтому у Tiggo 5 просто громадное количество одноклассников. Но это уже не «китайская поделка», а полноценный автомобиль.

Tiggo 5 уже вполне достойный конкурент отечественному автопрому. Причем он очень удачно вписывается в пустую нишу 2WD кроссовером между всем «легковым разнообразием» и полноприводным УАЗом в компании с Нивой.

Лично мне показалось, что у Tiggo 5 в целом очень удачное позиционирование и неплохие перспективы. Если еще при обновлении Chery возьмет на вооружение тактику Шкоды и будет брать количеством и качеством водительских ассистентов – шансы повторить успех корейского автопрома становятся осязаемы уже в ближайшее время.