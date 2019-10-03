Renault представил прототип городского седана с газобаллонной установкой

В рамках мероприятия на стенде представлен прототип городского седана Renault Logan с газобаллонной установкой, построенный на базе серийной модели в комплектации Life с двигателем 1,6 л в паре с механической трансмиссией. Эта версия наиболее востребована транспортным сектором, который является драйвером перехода на газомоторное топливо (CNG) с целью снижения расходов, поэтому именно она была выбрана в качестве подготовки прототипа.
Версия на компримированном природном газе (CNG) позволяет использовать два вида топлива: сжатый природный газ (метан) и бензин. Запуск двигателя происходит на бензине с последующим автоматическим переключением на газ. Когда газ заканчивается, происходит автоматический перевод питания двигателя на бензин.
Основными преимуществами версии CNG являются топливная экономичность и, как следствие, существенное снижение затрат на топливо – до 3 раз при работе на сжатом природном газе, а также увеличение запаса хода.
Renault Logan CNG является первым прототипом серийного автомобиля такого типа, и участие в крупнейшем отраслевом мероприятии поможет Renault Россия оценить спрос и перспективу данного проекта на российском рынке. Renault Logan CNG является совместной разработкой Renault Россия и ГК «АТС», которая является ключевым партнером АО «АВТОВАЗ» по CNG проектам автомобилей LADA.
C 2014 года www.amsrus.ru
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