Renault представил прототип городского седана с газобаллонной установкой

Renault представил прототип городского седана с газобаллонной установкой
Октябрь 03 20:11 2019
  • Renault Россия принимает участие в IX Петербургском международном газовом форуме, который будет проходить до 4 октября в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум»
  • Совместно с группой компаний «АТС» Renault Россия представляет прототип городского седана Renault Logan на компримированном природном газе (CNG)
  • Renault Logan CNG является первым прототипом серийного автомобиля такого типа, и участие в крупнейшем отраслевом мероприятии поможет Renault Россия оценить спрос и перспективу данного проекта на российском рынке

Компания Renault Россия совместно с ГК «АТС» принимают участие в IX Петербургском международном газовом форуме – ведущей площадке для обсуждения актуальных вопросов отрасли

В рамках мероприятия на стенде представлен прототип городского седана Renault Logan с газобаллонной установкой, построенный на базе серийной модели в комплектации Life с двигателем 1,6 л в паре с механической трансмиссией. Эта версия наиболее востребована транспортным сектором, который является драйвером перехода на газомоторное топливо (CNG) с целью снижения расходов, поэтому именно она была выбрана в качестве подготовки прототипа.

Версия на компримированном природном газе (CNG) позволяет использовать два вида топлива: сжатый природный газ (метан) и бензин. Запуск двигателя происходит на бензине с последующим автоматическим переключением на газ. Когда газ заканчивается, происходит автоматический перевод питания двигателя на бензин.

Основными преимуществами версии CNG являются топливная экономичность и, как следствие, существенное снижение затрат на топливо – до 3 раз при работе на сжатом природном газе, а также увеличение запаса хода.

Renault Logan CNG является первым прототипом серийного автомобиля такого типа, и участие в крупнейшем отраслевом мероприятии поможет Renault Россия оценить спрос и перспективу данного проекта на российском рынке. Renault Logan CNG является совместной разработкой Renault Россия и ГК «АТС», которая является ключевым партнером АО «АВТОВАЗ» по CNG проектам автомобилей LADA.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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