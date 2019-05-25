Euro NCAP: пять звезд для Volkswagen T-Cross

Высший балл в пять звезд от Euro NCAP получил компактный кроссовер Volkswagen

Независимая европейская организация по защите прав потребителей Euro NCAP отметила компактный кроссовер Volkswagen высшим баллом. T-Cross продемонстрировал выдающиеся результаты по итогам испытаний в рамках программы оценки новых автомобилей. Жюри присудило SUV максимальные оценки во всех категориях, что подтверждает его соответствие самым строгим стандартам безопасности. В базовое оснащение инновационного T-Cross входят многочисленные системы помощи водителю, которые ранее предлагались только для моделей более высокого класса.

В сочетании с отличными характеристиками надежности и защиты пассажиров при аварии они значительно повышают уровень безопасности, снижают риск столкновения и делают вождение более комфортным. T-Cross: инновации уже в стандартной комплектации В базовую версию T-Cross включена система контроля дистанции спереди Front Assist с функцией распознавания пешеходов, функцией экстренного торможения City Emergency Braking, ассистентом движения по полосе Lane Assist, ассистентом начала движения на подъеме Hill Start Assist и системой проактивной защиты пассажиров (при определении вероятности столкновения она поднимает стекла, закрывает люк, натягивает ремни безопасности и повышает давление в тормозной системе).

Кроме того, автомобиль оснащается системой помощи при перестроении, системой мониторинга слепых зон Blind Spot Monitor и ассистентом выезда с парковки задним ходом Rear Traffic Alert. Опционально доступны: система распознавания усталости водителя Driver Alert, ассистент руления при парковке и адаптивный круиз-контроль (ACC), при активации которого кроссовер способен автоматически притормаживать и ускоряться, реагируя на команды от радарного датчика.

В ходе комплексных испытаний Euro NCAP воссоздаются наиболее распространенные сценарии аварий. Volkswagen T-Cross получил высокие оценки во всех категориях, иногда занимая лидирующую позицию среди автомобилей всех классов. В категории «Защита водителя или взрослых пассажиров» он набрал 97% от возможного максимума. Аналогичный результат продемонстрировали лишь несколько моделей, что еще раз подтверждает факт безопасности компактных SUV в сравнении с более габаритными.

Полученная T-Cross оценка безопасности детей на уровне 86% подчеркивает, что эта модель идеально подходит для семейных поездок. Системы активной поддержки с оценкой в 80% превосходят предыдущие стандарты своего класса. Помимо средств пассивной защиты, автомобиль оснащен системой Front Assist, обеспечивающей безопасность пешеходов и велосипедистов. В этой категории кроссовер набрал очень высокий балл в рамках действующих сценариев – 81%.

В результате была достигнута максимальная оценка – 5 звезд, что является высочайшим уровнем для Volkswagen T-Cross. Новый компактный SUV сумел убедительно доказать безопасность автомобилей Volkswagen вне зависимости от класса. Важный критерий для оценки безопасности автомобилей Испытания Euro NCAP служат важным критерием для оценки уровня безопасности новых автомобилей в Европе в течение 20 лет. В последние годы порядок проведения испытаний становится все более строгим и сейчас включает самые разные сценарии столкновений.

Например, фронтальное столкновение с алюминиевым препятствием на скорости 64 км/ч с перекрытием 40%, боковой удар на скорости 50 км/ч и удар боком об столб на скорости 32 км/ч. Кроме того, Euro NCAP устанавливает более строгие требования в отношении стандартных систем помощи водителю. Вся информация о порядке проведения испытаний находится в открытом доступе и представлена на сайте www.euroncap.com.