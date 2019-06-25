Volkswagen Коммерческие автомобили примет гостей на фестивале Нашествие 2019

Уже третий год подряд марка Volkswagen Коммерческие автомобили примет гостей на легендарном музыкальном фестивале Нашествие 2019.

С 19 по 21 июля пройдет один из крупнейших музыкальных фестивалей одиннадцатый раз пройдет в Большом Завидово Тверской области, на котором соберутся тысячи любителей одного из самых ожидаемых музыкальных праздников. В этом году на площадках выступят группы Ленинград, БИ-2, Сплин, Мумий Тролль, Алиса и многие другие.

На территории фестиваля будет расположена специальная зона марки Volkswagen Коммерческие автомобили, на которой можно будет провести время с семьей и друзьями: в дневное время она будет работать как семейная лаунж зона и площадка развлечений, а в вечернее – трансформируется в танцпол.

Гости фестиваля смогут познакомиться с моделями Caddy Beach в комплектации Alltrack, который отлично подойдет для начинающих автотуристов, и California – потомком легендарного мультивена Bulli, без которого не обходится ни один музыкальный фестиваль. Сегодня California – это компактный 4 или 5-местный «дом на колесах», который, при всей своей функциональности, способен развивать высокую скорость передвижения во время путешествия. Формат экономичного легкового автомобиля элегантно и практично вмещает две спальни, столовую, мансарду, кухню, а по желанию — еще и открытую террасу. Это самый успешный автофургон своего класса, синоним свободы и идеальное решение для автокэмпинга.

Кроме того, на территории марки также будут представлены модели сегмента SUV марки Volkswagen Легковые автомобили: премиальный и инновационный Touareg, а также 7-местный внедорожник Teramont. Volkswagen Коммерческие автомобили подготовили для своих гостей много сюрпризов. Всех без исключения ждут мастер-классы, фотозона в ретро стиле с легендарным Bulli, конкурсы с помощью Instagram-бота, аэрохоккей и кикеры. Также все желающие смогут принять участие в викторине, после которой останутся с памятными призами от марки. Вместе с тем, на площадке состоится танцевальный баттл с участием профессиональных танцоров, победителей которого выберут при помощи интерактивного голосования. А вечером состоится развлекательная программа, которая завершится дискотекой с ведущими Нашего Радио.

Для всех желающих попасть на фестиваль Нашествие 2019, Volkswagen Коммерческие автомобили дарит отличную возможность осуществить свою мечту. За две недели до начала фестиваля марка проведет конкурс в своих социальных сетях, в котором разыграет билеты на самый масштабный фестиваль этого лета.