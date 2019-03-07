Mitsubishi Motors представила мировую премьеру Mitsubishi ENGELBERG Tourer

Mitsubishi Motors представила мировую премьеру Mitsubishi ENGELBERG Tourer
Март 07 16:35 2019

На 89-м Женевском Автосалоне представлен кроссовер MITSUBISHI ENGELBERG TOURER

Mitsubishi Motors Corporation (MMC) представила кроссовер нового поколения MITSUBISHI ENGELBERG TOURER на 89-м Женевском Международном Автосалоне, который проходит с 5 по 17 марта. Следуя глобальному корпоративному слогану “Drive your Ambition”, MITSUBISHI ENGELBERG TOURER использует собственные разработки ММС в области передовых технологий электрификации и полного привода для того, чтобы сделать свои автомобили ещё более привлекательными для покупателей.

2019 GMS - ENGELBERG TOURER Ext02

MMC также продемонстрировала на своем стенде DENDO DRIVE HOUSE (DDH) – новую энергетическую экосистему, которая позволяет её владельцам генерировать, хранить и осуществлять обмен энергией автоматически между автомобилями и домами, повышая тем самым ценность электрокаров. Система DDH, которая будет предложена клиентам в шоу-румах дилерских центров MMC при покупке EV/PHEV, основана на технологии V2H (Vehicle-to-Home) . MMC планирует запуск этого сервиса в Японии и Европе с 2019 года.

MITSUBISHI ENGELBERG TOURER

  • Концепция

Энгельберг является известным горнолыжным курортом в центральном регионе Швейцарии, который предлагает великолепные панорамные виды и известен как своими подготовленными трассами, так и сложными внетрассовыми склонами, которые привлекают лыжников и сноубордистов – поклонников фрислайла и фрирайда.

MITSUBISHI ENGELBERG TOURER − это двухмоторный полноприводный подзаряжаемый гибрид EV (PHEV). Как и следует из названия, Engelberg Tourer предлагает высокий уровень эксплуатационных характеристик, которые позволяют водителю быть уверенным и наслаждаться управлением в любых погодных условиях и на любом дорожном покрытии.

Вместе с тем, возможность передвижений на большие расстояния, свойственная PHEV, позволит совершать на этом автомобиле путешествия за пределы города в места, где нет возможности для подзарядки. Превосходное решение салона сочетает в себе удобство для пассажиров с разнообразием организованных пространств для множества вещей, что позволяет семье или друзьям провести время в дороге с комфортом.

Это вызывает любопытство водителя и пассажиров и жажду приключений, поскольку они хотят идти ещё дальше и стремятся сделать шаг за пределы изведанного.

  • Дизайн

Вновь отдавая дань своему имени, MITSUBISHI ENGELBERG TOURER как раз подойдет для путешествий в курортных зонах, ведь он был создан как элегантный и функциональный кроссовер. Компания разработала дизайн, который полностью отвечает духу бренда Mitsubishi. Облик кузова воплощает мощь и надежность, которые справятся с любой дорогой.

Интерьер салона предлагает внушительный простор, который позволит нескольким пассажирам разместиться с комфортом и насладиться путешествием, а также демонстрирует качество и функциональность, в которых чувствуется внимание и любовь к деталям. Другими внедорожными чертами автомобиля, характерными для более активного образа жизни, являются противотуманные фары, установленные на багажном боксе с функцией автоматического открытия и закрытия, а также под защитой в переднем и заднем бампере.

  • Встроенные технологии

MITSUBISHI ENGELBERG TOURER использует двухмоторную систему PHEV компании MMC, успешно опробованную и усовершенствованную на Outlander PHEV, и, применяя электрификацию следующего поколения и технологии полного привода, делает систему, приводящую автомобиль в движение, ещё более привлекательной.

Кроме того, сочетание системы PHEV с технологиями «подключенного» автомобиля (Connected car) означает, что управлять MITSUBISHI ENGELBERG TOURER можно с большей уверенностью при любых погодных условиях и на всех типах дорог.

Система PHEV

  • MITSUBISHI ENGELBERG TOURER использует систему PHEV, которая подходит выдающемуся кроссоверу следующего поколения. Батарея большой емкости расположена под полом в центре автомобиля. Она использует двухмоторную систему MMC, которая обеспечивает высокую мощность, высокую эффективность двигателей в передней и задней части, при этом не в ущерб вместительности – в салоне размещено 3 ряда кресел.
  • Двигатель – бензиновый 2,4 л – предназначен для системы PHEV. В режиме последовательного соединения двигатель работает как высокопроизводительный генератор и достигает ускоренного темпа зарядки батареи, в то время как больший объём двигателя используется для снижения шума и снижения расхода топлива. Помимо высокой производительности в самой системе PHEV, MITSUBISHI ENGELBERG TOURER использует и другие технологии снижения потребления, например, решетка радиатора выполнена таким образом, чтобы снизить аэродинамическое сопротивление.
  • MITSUBISHI ENGELBERG TOURER предлагает водителям возможность свободного передвижения в режиме EV на расстояние более 70 км (по WLTP), а при условии полностью заряженной батареи и с полным топливным баком – на расстояние более 700 км (по WLTP). Это означает, что водитель и пассажиры смогут насладиться спокойным, уверенным и тихим движением, присущим электрокару, на протяжении длительного времени.

Система полного привода

  • MITSUBISHI ENGELBERG TOURER использует систему двух моторов и полного привода с высокой производительностью, высокой эффективностью двигателей, приводящих в движение переднюю и заднюю оси, и применяя ноу-хау, полученные в наследство от Lancer Evolution, включая Active Yaw Control (AYC), для адаптации распределения крутящего момента между передними колесами. Эти компоненты использованы вместе с фирменной системой Мitsubishi Super All-Wheel Control S-AWC, интегрированной в систему управления автомобилем, и значительно улучшают динамические характеристики – разгон, движение на повороте, торможение, – целостно управляя тормозным усилием на каждом колесе (Anti-lock Braking System, ABS) и мощностью переднего и заднего двигателей (Active Stability Control, ASC).
  • Двухмоторная полноприводная трансмиссия обеспечивает превосходный крутящий момент, а также отличается ощущением ускорения, присущим электроприводу, который генерирует максимальный крутящий момент в одно мгновение. Управление распределением крутящего момента между передними колесами улучшает ходовые характеристики, обеспечивая высокий уровень управляемости и превосходную обратную связь, невообразимые для автомобиля такого размера. Это также повышает стабильность за счет уменьшения проскальзывания колес по грязи и заснеженным дорогам для реализации всего потенциала сцепления колес с дорогой.

Система Connected Car

  • Когда водитель вводит пункт назначения в установленную систему навигации Connected Car, она использует информацию о погоде, температуре, рельефе местности, дорожном движении и состоянии поверхности для выбора оптимального режима движения и настройки распределения крутящего момента через управление энергией аккумуляторной батареи и систему S-AWC. Это позволяет безопасно и комфортно управлять автомобилем, а также способствует экономии топлива.
  • MITSUBISHI ENGELBERG TOURER использует свой электрический привод для мощного движения и превосходной экологической эффективности. Благодаря отличной управляемости и системе полного привода, обеспечивающей выдающуюся устойчивость, автомобиль позволяет водителю безопасно и уверенно разгоняться, поворачивать и тормозить, следуя намеченной линии в любых погодных условиях и на всех дорожных покрытиях.

  1. DENDO Drive House (DDH)

DENDO DRIVE HOUSE (DDH) представляет собой оформленную систему, включающую в себя EV/PHEV, двунаправленное зарядное устройство, панели солнечных батарей и домашнюю батарею, и создана для использования в доме. Это единый сервис, доступный для заказа в дилерских центрах Mitsubishi, который объединяет в себе продажу, установку и последующее обслуживание компонентов системы.

Сервис позволяет клиенту подзаряжать его EV/PHEV дома, используя солнечную энергию, и также поставлять электричество от его EV/PHEV к дому. DDH позволяет клиенту снизить расходы на электроэнергию и обеспечить источник питания на случай аварийной ситуации.

2019 GMS - ENGELBERG TOURER Ext02

Преимущества DENDO Drive House (DDH)

  • Система DDH обеспечивает значительные материальные выгоды. Клиент сможет сократить расходы на топливо за счет использования солнечных панелей для выработки электроэнергии в дневное время для зарядки EV/PHEV и домашних аккумуляторных батарей, а в ночное время они могут снизить издержки электроэнергии с помощью двунаправленного зарядного устройства, которое передаст энергию от EV/PHEV в дом.
  • Клиент сможет внести свой вклад в создание общества с низким выбросом углерода, используя электричество, произведенное солнечными батареями, для работы приборов в доме или для эксплуатации EV/PHEV.
  • DDH обеспечивает аварийный источник энергии, который может подавать питание от EV/PHEV или аккумуляторной батареи для запуска приборов в доме.
  • DDH представляет собой полностью готовое пакетное решение, которое можно приобрести в дилерских центрах Mitsubishi, избавляя клиентов от необходимости покупать каждый компонент системы отдельно.

Mitsubishi Motors работает над тем, чтобы сделать жизнь клиентов более выгодной и удобной благодаря электрификации транспортных средств. Во время движения электромобиль чутко реагирует на команды водителя, а во время стоянки на парковке становится партнером, на которого всегда можно положиться. DDH − это предложение, которое привносит новые ценности в электрификацию транспортных средств.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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