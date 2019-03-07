Mitsubishi Motors представила мировую премьеру Mitsubishi ENGELBERG Tourer

На 89-м Женевском Автосалоне представлен кроссовер MITSUBISHI ENGELBERG TOURER

Mitsubishi Motors Corporation (MMC) представила кроссовер нового поколения MITSUBISHI ENGELBERG TOURER на 89-м Женевском Международном Автосалоне, который проходит с 5 по 17 марта. Следуя глобальному корпоративному слогану “Drive your Ambition”, MITSUBISHI ENGELBERG TOURER использует собственные разработки ММС в области передовых технологий электрификации и полного привода для того, чтобы сделать свои автомобили ещё более привлекательными для покупателей.

MMC также продемонстрировала на своем стенде DENDO DRIVE HOUSE (DDH) – новую энергетическую экосистему, которая позволяет её владельцам генерировать, хранить и осуществлять обмен энергией автоматически между автомобилями и домами, повышая тем самым ценность электрокаров. Система DDH, которая будет предложена клиентам в шоу-румах дилерских центров MMC при покупке EV/PHEV, основана на технологии V2H (Vehicle-to-Home) . MMC планирует запуск этого сервиса в Японии и Европе с 2019 года.

MITSUBISHI ENGELBERG TOURER

Концепция

Энгельберг является известным горнолыжным курортом в центральном регионе Швейцарии, который предлагает великолепные панорамные виды и известен как своими подготовленными трассами, так и сложными внетрассовыми склонами, которые привлекают лыжников и сноубордистов – поклонников фрислайла и фрирайда.

MITSUBISHI ENGELBERG TOURER − это двухмоторный полноприводный подзаряжаемый гибрид EV (PHEV). Как и следует из названия, Engelberg Tourer предлагает высокий уровень эксплуатационных характеристик, которые позволяют водителю быть уверенным и наслаждаться управлением в любых погодных условиях и на любом дорожном покрытии.

Вместе с тем, возможность передвижений на большие расстояния, свойственная PHEV, позволит совершать на этом автомобиле путешествия за пределы города в места, где нет возможности для подзарядки. Превосходное решение салона сочетает в себе удобство для пассажиров с разнообразием организованных пространств для множества вещей, что позволяет семье или друзьям провести время в дороге с комфортом.

Это вызывает любопытство водителя и пассажиров и жажду приключений, поскольку они хотят идти ещё дальше и стремятся сделать шаг за пределы изведанного.

Дизайн

Вновь отдавая дань своему имени, MITSUBISHI ENGELBERG TOURER как раз подойдет для путешествий в курортных зонах, ведь он был создан как элегантный и функциональный кроссовер. Компания разработала дизайн, который полностью отвечает духу бренда Mitsubishi. Облик кузова воплощает мощь и надежность, которые справятся с любой дорогой.

Интерьер салона предлагает внушительный простор, который позволит нескольким пассажирам разместиться с комфортом и насладиться путешествием, а также демонстрирует качество и функциональность, в которых чувствуется внимание и любовь к деталям. Другими внедорожными чертами автомобиля, характерными для более активного образа жизни, являются противотуманные фары, установленные на багажном боксе с функцией автоматического открытия и закрытия, а также под защитой в переднем и заднем бампере.

Встроенные технологии

MITSUBISHI ENGELBERG TOURER использует двухмоторную систему PHEV компании MMC, успешно опробованную и усовершенствованную на Outlander PHEV, и, применяя электрификацию следующего поколения и технологии полного привода, делает систему, приводящую автомобиль в движение, ещё более привлекательной.

Кроме того, сочетание системы PHEV с технологиями «подключенного» автомобиля (Connected car) означает, что управлять MITSUBISHI ENGELBERG TOURER можно с большей уверенностью при любых погодных условиях и на всех типах дорог.

Система PHEV

MITSUBISHI ENGELBERG TOURER использует систему PHEV, которая подходит выдающемуся кроссоверу следующего поколения. Батарея большой емкости расположена под полом в центре автомобиля. Она использует двухмоторную систему MMC, которая обеспечивает высокую мощность, высокую эффективность двигателей в передней и задней части, при этом не в ущерб вместительности – в салоне размещено 3 ряда кресел.

Двигатель – бензиновый 2,4 л – предназначен для системы PHEV. В режиме последовательного соединения двигатель работает как высокопроизводительный генератор и достигает ускоренного темпа зарядки батареи, в то время как больший объём двигателя используется для снижения шума и снижения расхода топлива. Помимо высокой производительности в самой системе PHEV, MITSUBISHI ENGELBERG TOURER использует и другие технологии снижения потребления, например, решетка радиатора выполнена таким образом, чтобы снизить аэродинамическое сопротивление.

MITSUBISHI ENGELBERG TOURER предлагает водителям возможность свободного передвижения в режиме EV на расстояние более 70 км (по WLTP), а при условии полностью заряженной батареи и с полным топливным баком – на расстояние более 700 км (по WLTP). Это означает, что водитель и пассажиры смогут насладиться спокойным, уверенным и тихим движением, присущим электрокару, на протяжении длительного времени.

Система полного привода

MITSUBISHI ENGELBERG TOURER использует систему двух моторов и полного привода с высокой производительностью, высокой эффективностью двигателей, приводящих в движение переднюю и заднюю оси, и применяя ноу-хау, полученные в наследство от Lancer Evolution, включая Active Yaw Control (AYC), для адаптации распределения крутящего момента между передними колесами. Эти компоненты использованы вместе с фирменной системой Мitsubishi Super All-Wheel Control S-AWC, интегрированной в систему управления автомобилем, и значительно улучшают динамические характеристики – разгон, движение на повороте, торможение, – целостно управляя тормозным усилием на каждом колесе (Anti-lock Braking System, ABS) и мощностью переднего и заднего двигателей (Active Stability Control, ASC).

Двухмоторная полноприводная трансмиссия обеспечивает превосходный крутящий момент, а также отличается ощущением ускорения, присущим электроприводу, который генерирует максимальный крутящий момент в одно мгновение. Управление распределением крутящего момента между передними колесами улучшает ходовые характеристики, обеспечивая высокий уровень управляемости и превосходную обратную связь, невообразимые для автомобиля такого размера. Это также повышает стабильность за счет уменьшения проскальзывания колес по грязи и заснеженным дорогам для реализации всего потенциала сцепления колес с дорогой.

Система Connected Car

Когда водитель вводит пункт назначения в установленную систему навигации Connected Car, она использует информацию о погоде, температуре, рельефе местности, дорожном движении и состоянии поверхности для выбора оптимального режима движения и настройки распределения крутящего момента через управление энергией аккумуляторной батареи и систему S-AWC. Это позволяет безопасно и комфортно управлять автомобилем, а также способствует экономии топлива.

MITSUBISHI ENGELBERG TOURER использует свой электрический привод для мощного движения и превосходной экологической эффективности. Благодаря отличной управляемости и системе полного привода, обеспечивающей выдающуюся устойчивость, автомобиль позволяет водителю безопасно и уверенно разгоняться, поворачивать и тормозить, следуя намеченной линии в любых погодных условиях и на всех дорожных покрытиях.

DENDO Drive House (DDH)

DENDO DRIVE HOUSE (DDH) представляет собой оформленную систему, включающую в себя EV/PHEV, двунаправленное зарядное устройство, панели солнечных батарей и домашнюю батарею, и создана для использования в доме. Это единый сервис, доступный для заказа в дилерских центрах Mitsubishi, который объединяет в себе продажу, установку и последующее обслуживание компонентов системы.

Сервис позволяет клиенту подзаряжать его EV/PHEV дома, используя солнечную энергию, и также поставлять электричество от его EV/PHEV к дому. DDH позволяет клиенту снизить расходы на электроэнергию и обеспечить источник питания на случай аварийной ситуации.

Преимущества DENDO Drive House (DDH)

Система DDH обеспечивает значительные материальные выгоды. Клиент сможет сократить расходы на топливо за счет использования солнечных панелей для выработки электроэнергии в дневное время для зарядки EV/PHEV и домашних аккумуляторных батарей, а в ночное время они могут снизить издержки электроэнергии с помощью двунаправленного зарядного устройства, которое передаст энергию от EV/PHEV в дом.

Клиент сможет внести свой вклад в создание общества с низким выбросом углерода, используя электричество, произведенное солнечными батареями, для работы приборов в доме или для эксплуатации EV/PHEV.

DDH обеспечивает аварийный источник энергии, который может подавать питание от EV/PHEV или аккумуляторной батареи для запуска приборов в доме.

DDH представляет собой полностью готовое пакетное решение, которое можно приобрести в дилерских центрах Mitsubishi, избавляя клиентов от необходимости покупать каждый компонент системы отдельно.

Mitsubishi Motors работает над тем, чтобы сделать жизнь клиентов более выгодной и удобной благодаря электрификации транспортных средств. Во время движения электромобиль чутко реагирует на команды водителя, а во время стоянки на парковке становится партнером, на которого всегда можно положиться. DDH − это предложение, которое привносит новые ценности в электрификацию транспортных средств.