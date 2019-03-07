Mitsubishi Motors представила мировую премьеру Mitsubishi ENGELBERG Tourer

Mitsubishi Motors Corporation (MMC) представила кроссовер нового поколения MITSUBISHI ENGELBERG TOURER на 89-м Женевском Международном Автосалоне, который проходит с 5 по 17 марта. Следуя глобальному корпоративному слогану “Drive your Ambition”, MITSUBISHI ENGELBERG TOURER использует собственные разработки ММС в области передовых технологий электрификации и полного привода для того, чтобы сделать свои автомобили ещё более привлекательными для покупателей.
MMC также продемонстрировала на своем стенде DENDO DRIVE HOUSE (DDH) – новую энергетическую экосистему, которая позволяет её владельцам генерировать, хранить и осуществлять обмен энергией автоматически между автомобилями и домами, повышая тем самым ценность электрокаров. Система DDH, которая будет предложена клиентам в шоу-румах дилерских центров MMC при покупке EV/PHEV, основана на технологии V2H (Vehicle-to-Home) . MMC планирует запуск этого сервиса в Японии и Европе с 2019 года.
Энгельберг является известным горнолыжным курортом в центральном регионе Швейцарии, который предлагает великолепные панорамные виды и известен как своими подготовленными трассами, так и сложными внетрассовыми склонами, которые привлекают лыжников и сноубордистов – поклонников фрислайла и фрирайда.
MITSUBISHI ENGELBERG TOURER − это двухмоторный полноприводный подзаряжаемый гибрид EV (PHEV). Как и следует из названия, Engelberg Tourer предлагает высокий уровень эксплуатационных характеристик, которые позволяют водителю быть уверенным и наслаждаться управлением в любых погодных условиях и на любом дорожном покрытии.
Вместе с тем, возможность передвижений на большие расстояния, свойственная PHEV, позволит совершать на этом автомобиле путешествия за пределы города в места, где нет возможности для подзарядки. Превосходное решение салона сочетает в себе удобство для пассажиров с разнообразием организованных пространств для множества вещей, что позволяет семье или друзьям провести время в дороге с комфортом.
Это вызывает любопытство водителя и пассажиров и жажду приключений, поскольку они хотят идти ещё дальше и стремятся сделать шаг за пределы изведанного.
Вновь отдавая дань своему имени, MITSUBISHI ENGELBERG TOURER как раз подойдет для путешествий в курортных зонах, ведь он был создан как элегантный и функциональный кроссовер. Компания разработала дизайн, который полностью отвечает духу бренда Mitsubishi. Облик кузова воплощает мощь и надежность, которые справятся с любой дорогой.
Интерьер салона предлагает внушительный простор, который позволит нескольким пассажирам разместиться с комфортом и насладиться путешествием, а также демонстрирует качество и функциональность, в которых чувствуется внимание и любовь к деталям. Другими внедорожными чертами автомобиля, характерными для более активного образа жизни, являются противотуманные фары, установленные на багажном боксе с функцией автоматического открытия и закрытия, а также под защитой в переднем и заднем бампере.
MITSUBISHI ENGELBERG TOURER использует двухмоторную систему PHEV компании MMC, успешно опробованную и усовершенствованную на Outlander PHEV, и, применяя электрификацию следующего поколения и технологии полного привода, делает систему, приводящую автомобиль в движение, ещё более привлекательной.
Кроме того, сочетание системы PHEV с технологиями «подключенного» автомобиля (Connected car) означает, что управлять MITSUBISHI ENGELBERG TOURER можно с большей уверенностью при любых погодных условиях и на всех типах дорог.
DENDO DRIVE HOUSE (DDH) представляет собой оформленную систему, включающую в себя EV/PHEV, двунаправленное зарядное устройство, панели солнечных батарей и домашнюю батарею, и создана для использования в доме. Это единый сервис, доступный для заказа в дилерских центрах Mitsubishi, который объединяет в себе продажу, установку и последующее обслуживание компонентов системы.
Сервис позволяет клиенту подзаряжать его EV/PHEV дома, используя солнечную энергию, и также поставлять электричество от его EV/PHEV к дому. DDH позволяет клиенту снизить расходы на электроэнергию и обеспечить источник питания на случай аварийной ситуации.
Mitsubishi Motors работает над тем, чтобы сделать жизнь клиентов более выгодной и удобной благодаря электрификации транспортных средств. Во время движения электромобиль чутко реагирует на команды водителя, а во время стоянки на парковке становится партнером, на которого всегда можно положиться. DDH − это предложение, которое привносит новые ценности в электрификацию транспортных средств.
C 2014 года www.amsrus.ru