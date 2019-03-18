BMW 3-Series Gran Turismo снимут с производства

BMW 3-Series Gran Turismo снимут с производства
Март 18 09:08 2019

BMW 3-Series Gran Turismo решено снять с производства

Баварская компания приняла решение завершить выпуск BMW 3-Series Gran Turismo. Отметим, что соответствующую информацию представители компании сообщили в рамках недавней презентации для инвесторов. Было отмечено, что преемник текущего BMW 3-Series Gran Turismo разрабатываться не будет, несмотря достаточно хороший спрос на модель.

BMW 3-Series

В свою очередь, по мнению экспертов, модель четко не относится ни к одному типу кузова, а также имеет весьма высокий ценник. Стоимость BMW 3-Series Gran Turismo начинается с отметки в 45,4 тысячи долларов. К слову, покупка кроссовера BMW X3 xDrive обходится покупателям в 43 тысячи долларов, имея ряд преимуществ перед 3-Series Gran Turismo.

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AMSRUS
AMSRUS

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