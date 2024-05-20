JAC представляет абсолютно новый пикап T9

JAC представляет абсолютно новый пикап T9
20 мая 18:11 2024

Новый пикап JAC T9 является результатом 60-летнего развития бренда, воплощая как достижения в дизайне, так и технологические инновации

Флагман и вершина модельного ряда JAC – пикап T9 – теперь доступен на российском рынке. Официальный старт продаж состоялся 18 мая.

JAC T9 имеет все шансы стать одним из лидеров в сегменте пикапов, который демонстрирует рекордный рост интереса. Эта новая модель представляет третье поколение пикапов бренда и подтверждает его статус технологического лидера. Среди современных технологий, которыми оснащен автомобиль, можно выделить центральный сенсорный экран с диагональю 10,4 дюйма, новейшую систему шумоизоляции и множество систем для комфорта и безопасности водителя и пассажиров.

Основные характеристики: двигатель и подвеска. На российский рынок JAC T9 выходит с двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 224 л.с. и крутящим моментом 390 Нм, при этом 90% крутящего момента доступны с 1300 об/мин. В паре с двигателем работает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач, обеспечивая синтез динамики и экономии топлива.

Возможность выбора из четырех режимов движения (Стандарт, Спорт, Эко, Снег) обеспечивает комфорт, улучшает управляемость и проходимость автомобиля. Задний дифференциал с механической блокировкой обеспечивает максимальное сцепление колес с поверхностью и улучшает проходимость в сложных условиях. На смешанных покрытиях, характерных для российских дорожных условий, это увеличивает устойчивость и напрямую влияет на безопасность.

Дизайн и пространство салона Новый JAC T9 отличается агрессивным внешним видом. Смелый дизайн, выразительные пропорции и увеличенная колесная база подчеркивают его силу и готовность справляться с любыми испытаниями. Светодиодная оптика и массивные вертикальные линии решетки радиатора создают сбалансированный и солидный вид.

  • JAC T9 2024
  • JAC T9 2024
  • JAC T9 2024
  • JAC T9 2024
  • JAC T9 2024

Увеличенные габариты (533019651880) позволили расширить внутреннее пространство, а люк с электроприводом наполняет салон светом и воздухом. В центре салона находится сенсорный экран с диагональю 10,4 дюйма, а система мультимедиа поддерживает Apple CarPlay и Android Auto.

Для заказа доступны семь цветов экстерьера: два оттенка серого, синий, красный, а также классические серебристый, жемчужный и черный.

Безопасность JAC T9 оснащен комплексом систем активной и пассивной безопасности и ассистентами водителя, включая помощь при подъеме и спуске, передние и задние датчики парковки, HD-камеру кругового обзора. Модель получила 5 звезд по системам C-NCAP, Euro-NCAP, Latin-NCAP и Asean-NCAP.

Грузоподъемность и адаптация к сложным условиям JAC T9 готов к любым рабочим условиям: его грузоподъемность составляет 1055 кг. Грузовой отсек размером 15201590470 имеет защитное покрытие.

Автомобиль адаптирован для эксплуатации в условиях бездорожья благодаря практичным решениям, таким как неокрашенные бампера, пластиковые расширители колесных арок и металлические подножки.

Продажи у всех официальных дилеров стартовали 18 мая. Стоимость JAC T9 составляет 3 399 000 рублей, а дополнительная выгода при приобретении в кредит и в лизинг по программе JAC Finance – 150 000 рублей.
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года amsrus.ru

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