Hongqi представляет свой специальный проект «Шелковый путь» на выставке «Солнечный сад» в ММОМА Hongqi принимает участие в выставке ММОМА «Солнечный сад»

Китайский автомобильный бренд Hongqi (Хончи, что переводится как «Красное знамя») объявил о старте своего участия в юбилейной выставке «Солнечный сад» в Московском музее современного искусства (ММОМА). На этой выставке Hongqi представляет свой специальный проект под названием «Шелковый путь».

Президент Российской Академии Художеств, основатель и директор ММОМА Зураб Церетели

Основатель и директор ММОМА, а также президент Российской Академии Художеств, Зураб Церетели, отмечающий свое 90-летие, предоставил для проекта скульптурную работу под названием «Шелковый путь». Эта работа была впервые представлена в 2023 году на выставке в Национальном художественном музее Китая (NAMOC) в Пекине и после завершения выставки была добавлена в коллекцию музея. Вариант этой работы, представленный в ММОМА, был создан специально для данной выставки и иллюстрирует исторические аспекты Великого шелкового пути, а также философию бренда Hongqi, который объединяет традиционную китайскую культуру с инновационными дизайнерскими и технологическими решениями.

Hongqi H9

Скульптурная композиция центрируется вокруг Земного шара, покрытого барельефами, иллюстрирующими эпизоды истории Великого шелкового пути. Над шаром возвышается бесконечная спираль ленты Мёбиуса, символизирующая непрерывное изменение времен. Этот образ передает зрителю китайскую философскую концепцию единства неба и человека, а также отсутствие разделения между субъектом и объектом.

Президент Российской Академии Художеств, основатель и директор ММОМА Зураб Церетели предоставил для проекта специальное исполнение своей скульптурной работы «Шелковый путь»

На церемонии открытия выставки Зураб Церетели подчеркнул значимость данного события и выразил радость по поводу сотрудничества с компанией Hongqi. Он отметил свое восхищение культурой Востока и выразил удовлетворение тем, что ценности его работ совпадают с ценностями бренда Hongqi. Молодые российские художники, Анастасия Артемова и Миша Most, также приняли участие в проекте, представив свои работы, которые воплощают их взгляды на прошлое, настоящее и будущее, а также на традиции и ценности.

Инсталляция Миши Most под названием «Проекция будущего» выполнена в стиле древнего грота и представляет собой масштабное панно с аллегорическими символами технологического прогресса, которые распространяются по стенам и полу зала. Граффити в проекте являются посланиями для будущих поколений.

Координатор по маркетингу Hongqi, Фрэнк Лу, подчеркнул важность культурного обмена между Китаем и Россией и выразил удовлетворение от сотрудничества с российскими художниками. Он также заявил о планах бренда представить новый специальный проект в обозримом будущем.