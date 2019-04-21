Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки

Статистическое агентство iSeeCars обнародовало данные по автомобилям, которые становятся неугодными хозяевам уже в первый год владения.

Статистическое агентство iSeeCars выяснило, с какими автомобилями их американские хозяева расстаются уже в первый год владения.

Для этого эксперты проанализировали историю продаж более 46 млн моделей, которые приобретались новыми в дилерских центрах частными лицами и имели на момент перепродажи как минимум 1000 миль пробега. Во вводной части этого необычного рейтинга уточняется, что в первый год хозяев поменяли лишь 3,4% машин, проданных на территории Северной Америки.

А теперь обратимся собственно к первой десятке моделей, от которых – отмечают исследователи – владельцы в США в минувшем году избавлялись в 2,5 раза чаще, чем от остальных представителей национального автомобильного парка. Показательно, что восемь из десяти машин относятся к премиальным брендам немецких и британских марок, а оставшиеся две модели произведены компанией Nissan.

На первом месте “антирейтинга” расположился седан Mercedes-Benz C-Class. Согласно статистике iSeeCars, в течение года после покупки от этой престижной модели избавилось 12,4% владельцев. Почти столь же последовательно охладевали к своему транспорту в первый год владения владельцы BMW 3 Series и Land Rover Discovery Sport – за год от автомобилей эти купленных новыми моделей отказались 11,8 % хозяев.

Четвертая позиция – у Land Rover Range Rover Evoque (10,9%), пятая – у Mini Clubman (10,7%), далее расположились BMW X1 (10,4%), BMW X3 (9,0%), Nissan Versa Note (под таким именем в США продается Nissan Note нового поколения) (9,0%), Jaguar XF (8,8%) и Nissan Versa (8,7%).

Самое интересно, что, не ограничившись голой статистикой, специалисты iSeeCars пытаются разобраться в причинах, по которым покупатели в прошлом году отказывались от статусных авто.

Низкие показатели автомобилей BMW, к примеру, iSeeCars увязывает с низкими рейтингами надежности по версии издания Consumer Reports (американский ежемесячный журнал некоммерческой организации Consumers Union (Союз потребителей).

“Несмотря на популярность и высокий имидж автомобилей BMW, модели, попавшие в “антирейтинг”, обладали низкими показателями надежности согласно последним отчетам Consumer Reports. Отчасти поэтому владельцы избавляются от таких транспортных средств так быстро”, – комментирует генеральный директор iSeeCars Фонг Ли. “Другое возможное объяснение состоит в том, что BMW и Mercedes-Benz cтимулируют американских дилеров к выкупу свежих автомобилей, чтобы использовать их впоследствии для сдачи в аренду по выгодным ставкам”, – добавляет Фонг Ли.

Что касается низких показателей британских автомобилей, попавших в антирейтинг iSeeCars (а это Land Rover Discovery Sport, Land Rover Range Rover Evoque, Jaguar XF и MINI Clubman), все эти модели – подчеркивают эксперты – имеют низкий рейтинг надежности по версии J.D.Power (независимый американский маркетингово-информационный сервис, который проводит собственные исследования удовлетворенности клиентов и дает оценку качества продукции).

“Кроме того, автомобили Jaguar печально известны тем, что имеют высокие эксплуатационные расходы, что также могло заставить владельцев продавать их менее чем через год после приобретения новыми у дилера”, – отмечается в исследовании. Здесь же о MINI Clubman говорится, что это – цитируем – “самое дорогое транспортное средство в своем классе, имеющее к тому же один из самых низких рейтингов экономии топлива. Таким образом, водители могли обменять свои MINI на что-то более эффективное”, – комментирует Фонг Ли.

В свою очередь провальные показатели моделей Nissan эксперты объясняют тем, что “несмотря на доступные цены модели Nissan Versa Note и Nissan Versa имеют простецки отделанные салоны и не могут похвастаться на американском рынке ни одним штатным помощником в сфере безопасности кроме камеры заднего вида.

Владельцы этих авто могли проголосовать долларом за аналогичные модели конкурентов с большим набором оборудования и систем безопасности, а также более стильным интерьером”, – подытоживает iSeeCars.

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