Робот Mornine: от консультанта до повара

Во время международного автосалона в Пекине Chery планирует представить робота Mornine, обладающего антропоморфным дизайном и искусственным интеллектом (ИИ), который станет основой новой экосистемы обслуживания клиентов компании по всему миру.

Разработанный совместно инженерами Chery и Aimoga, Mornine работает на электродвигателях, питаемых аккумулятором, заряжаемым от гидравлической системы Atlas. В отличие от Atlas, обладающего взрывной мощью и производительностью на неровной местности, Mornine выделяется своей масштабируемостью и экономической эффективностью, что делает его идеальным для массового производства и коммерциализации.

В индустрии робототехники “умные машины” обычно делят на две категории: те, что ставят во главу биомимикрию с человеческими выражениями, но не обладают ходьбой, и те, что предпочитают ходьбу, но имеют менее выраженную биомимикрию. Mornine сочетает в себе обе характеристики, имея мимику лица и способность ходить на двух ногах благодаря лицу из силиконового биомиметического материала.

Скорость ходьбы Mornine достигает 4 км/ч, а он также оборудован большими языковыми моделями (LLM), позволяющими ему точно интерпретировать команды людей и предоставлять подробные ответы в автомобильной сфере.

Планируется, что Mornine станет основой новой экосистемы обслуживания клиентов, проходя три этапа развития: сначала он будет выступать как информационный консультант в дилерских центрах, затем будут добавлены функции визуального распознавания и автономной навигации, а на завершающем этапе он будет выполнять функции помощника по уходу за домом и пожилыми людьми, а также участвовать в образовании детей, улучшая качество жизни и облегчая нагрузку на домохозяйства.