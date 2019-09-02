Все, что нужно знать про Иваново за 15 минут

Сентябрь 02 13:01 2019

Подготовили 15-минутный обзор самого молодого города Золотого кольца России – Иваново. Приятного просмотра и не забудьте оставить под видео комментарий, если вам понравилось.

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золотое кольцоИвановотуризм
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Автор

Артём Попов
Артём Попов

Путешественник

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