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Все, что нужно знать про Иваново за 15 минут
Сентябрь 02
13:01
2019
by Артём Попов
Подготовили 15-минутный обзор самого молодого города Золотого кольца России – Иваново. Приятного просмотра и не забудьте оставить под видео комментарий, если вам понравилось.
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Article "tagged" as:
золотое кольцо
Иваново
туризм
Категории:
Блоги
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Автор
Артём Попов
Путешественник
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