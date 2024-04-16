Exeed RX PHEV будет представлен во время автосалона в Пекине

На предстоящем автосалоне в Пекине бренд Exeed представит свою новую модель RX PHEV – последний шаг в развитии новых энергетических транспортных средств. Этот автомобиль обещает обеспечить безопасность, производительность и экологическую устойчивость, что будет важным этапом для Exeed на пути к более экологичным транспортным решениям.

Exeed RX PHEV представляет собой воплощение будущего гибридных автомобилей, объединяющих удовольствие от вождения и заботу о окружающей среде. Он разработан для удовлетворения разнообразных потребностей современных водителей и предлагает сочетание универсальности, эффективности и безопасности.

Завершенный запас хода RX PHEV решает распространенную проблему беспокойства о дальности поездок среди потенциальных покупателей электромобилей. Он способен проехать 160 км на электротяге и до 1300 км в комбинированном режиме, что делает его идеальным выбором для городских жителей, нуждающихся в эффективном электрическом приводе и возможности совершать дальние поездки без необходимости частых остановок для зарядки.

С точки зрения производительности RX PHEV оснащен уникальной 3-скоростной гибридной трансмиссией, обеспечивающей быстрое ускорение и комфорт как в городе, так и на трассе. Специально разработанные для гибридных автомобилей шасси и система подвески обеспечивают плавность и устойчивость движения на любом типе дороги.

Функциональность и безопасность RX PHEV улучшены за счет применения новейшей аккумуляторной технологии M3P от CATL. Совместно с разнообразными режимами вождения это делает Exeed RX PHEV надежным партнером для любых поездок.