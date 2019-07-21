B-Tuning результативно выступила на этапе СМП РСКГ в Казани

На автодроме Казань-ринг состоялся четвертый этап СМП РСКГ, по итогам которого пилоты профессиональной гоночной команды B-Tuning сумели собрать богатый “урожай” наград.

В категории S1600 Юниор чуть ли не главным героем уикенда стал новичок сезона Егор Ганин. Еще в пятничной тренировке Егор отметился лучшим временем, почти на полсекунды опередив ближайшего соперника, а чуть позднее лишь доказал свой темп, выиграв квалификацию. В субботней гонке пилот команды B-Tuning сумел удержать первую позицию на старте, несмотря на активные атаки Егора Фокина, преследовавшего его на протяжении первых кругов.

Когда же от соперника удалось отбиться, Ганин спокойно поддерживал отрыв и выиграл заезд. Лучший круг в гонке также остался за ним. Артемий Лякин, стартовавший лишь с седьмого места, проявил свои бойцовские качества и в плотнейшей борьбе буквально “выгрыз” вторую ступень подиума, обеспечив B-Tuning дубль в первой гонке. Илья Дощечкин также квалифицировался не очень высоко – на старте он был восьмым, поэтому был вынужден прорываться сквозь плотные ряды соперников. По итогам он оказался на седьмом месте, хотя в ходе заезда претендовал и на лучший результат. Дмитрий Галицын какое-то время участвовал в сражении за шестое место, но к финишу пришел девятым.

На воскресной решетке, “в расплату” за субботнюю победу, Егор Ганин расположился на девятой позиции. Но и во второй день его темп позволил прорваться выше. Взобраться на подиум на этот раз не получилось, но финишировал Егор буквально “на хвосте” у бронзового призера гонки. Поул-позицию перед вторым заездом занял Дмитрий Галицын, который, как и Егор до него, в воскресенье удивил многих своим высоким темпом. Даже несмотря на то, что удержать лидерство ему не удалось, он долгое время вел борьбу за второе место с более опытными соперниками, в конечном итоге финишировав пятым: чуть-чуть не хватило вката.

Отличный старт продемонстрировал Илья Дощечкин, сразу же вырвавшись с третьей позиции на первую. Вторая гонка сложилась для него куда успешнее, и даже с учетом сейфти-кара в начале гонки, вновь собравшего пелотон вместе, под финишный флаг Илья заехал победителем. Для Артемия Лякина воскресный заезд завершился уже на первом круге после столкновения с Вирсавией Гольцовой. Обидный сход не позволил ему побороться за второй подиум по ходу казанского уикенда.

В командном зачете пилоты B-Tuning обеспечили коллективу победу на этапе, позволив заметно приблизиться к соперникам в общей классификации.

Во время тренировок на Казань-ринге состав команды пополнился еще одним быстрым пилотом: к коллективу B-Tuning присоединился Артем Кабаков, заявившийся в категории Туринг-Лайт на хэтчбеке Volkswagen Polo. Этот этап стал для него первым в сезоне, но он смог сходу включиться в борьбу за победы. В пятницу Кабаков, неожиданно для многих, вскочил на вторую строчку в квалификации, уступив времени поула всего полторы “десятки”.

На старте Артем не стал рисковать, пропустив вперед одного из соперников, но тут же сел ему на хвост, и уже по ходу первого круга вернул свое второе место. Скучать по ходу гонки ему не пришлось: долгое время Артем вел борьбу за второе место с Ильдаром Рахматуллиным, но в итоге сумел одолеть его и бросился догонять лидировавшего Михаила Симонова. Volkswagen Кабакова был быстрейшим на трассе (лучший круг в Туринг-Лайте в субботу остался за ним), но выиграть заезд ему на этот раз не удалось: на финише Артем был второй, в полусекунде от Симонова.

На реверсивной стартовой решетке в воскресенье Артем Кабаков занял седьмое место, и ему пришлось прорываться вперед, чтобы вновь побороться с лидерами. Увы, в этот раз фортуна повернулась к нему спиной: на восьмом круге его Polo замер на обочине: сход по техническим причинам… К тому моменту Артем уже включился в сражение за четвертую позицию, а время его лучшего круга в воскресенье до конца гонки так и осталось непревзойденным.