Новый Volkswagen Crafter 2024

Цифровая кабина, современная информационно-развлекательная система и другие вспомогательные системы являются ключевыми нововведениями

Интеллектуальный цифровой голосовой помощник с функцией ChatGPT

Запускается сайт заказчика со всей важной информацией и новыми фотографиями

Предварительные продажи стартуют в середине апреля

Новый Crafter будет запущен через несколько недель и будет выведен на более высокий уровень с помощью обширного обновления программного и аппаратного обеспечения. Кабина, в частности, была полностью переработана и теперь оснащена информационно-развлекательными системами последнего поколения.

Новые функции включают в себя цифровую кабину, многофункциональное рулевое колесо, электронный стояночный тормоз и различные вспомогательные системы. Ключевая опция — цифровой голосовой помощник с интеграцией ChatGPT. Предварительные продажи нового Crafter стартуют в середине апреля.

Volkswagen Crafter 2024

Стандартное оснащение нового Crafter включает в себя Digital Cockpit. Важным элементом интерьера модели Crafter 2024 года стал 10,3-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы, с возможностью выбора также 12,9-дюймового дисплея на основе новейшей модульной информационно-развлекательной матрицы (MIB).

Внешне автономная система Volkswagen получила обновленный графический интерфейс и удобную навигацию по меню. В модель Crafter также внедрена новая онлайн-система голосового управления, которая позволяет управлять многими функциями автомобиля.

Volkswagen Crafter 2024

Эта система интегрирована с ChatGPT и реагирует на естественные голосовые команды. Ручной тормоз и переключатель автоматической коробки передач были модифицированы, а также переработаны элементы управления освещением, кнопки на центральной консоли и вентиляционные отверстия.

Ассортимент новых стандартных и опциональных вспомогательных систем поднимает успешную линейку продуктов на новый уровень и, таким образом, облегчает повседневную работу водителей Crafter.

Все новые модели Crafter в будущем будут иметь следующие системы в стандартной комплектации: Front Assist (автономное экстренное торможение, включая мониторинг велосипедистов и пешеходов), Lane Assist (система удержания полосы движения), динамический дисплей дорожных знаков, ограничитель скорости и акустический контроль дистанции при парковке в задней части. Travel Assist впервые будет доступен в качестве опции для Crafter. В сочетании с Travel Assist в Crafter также появится Emergency Assist.

Предварительные продажи фургона Crafter стартуют в середине апреля.