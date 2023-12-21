“Самавто”: инсталляция музея транспорта Москвы на северном речном вокзале "Самавто": инсталляция музея транспорта Москвы

Выставочное пространство на Северном речном вокзале стало местом представления новой инсталляции “Самавто”, организованной Музеем Транспорта Москвы в рамках цикла “Транспортный дизайн”. Этот проект, четвёртый по счёту, приурочен к феномену советского автомобилестроения, начавшемуся в 1930-е и расцветшему в 1960-е годы.

Инсталляция посвящена явлению самодельных автомобилей, которые появлялись в гаражах, подвалах и даже жилых помещениях. Создатели самостоятельно воплощали разнообразные модели — от спортивных авто до внедорожников, вездеходов и амфибий, способных передвигаться как по суше, так и по воде.

Директор Музея Транспорта Москвы, Оксана Бондаренко, отмечает, что культура “сделай сам” в Советском Союзе возникла в условиях недостатка массового производства техники для широких слоев населения. Это побуждало людей создавать собственные устройства: от радиоприемников до автомобилей. Время показало, что энтузиасты технического творчества начали объединяться, формируя движение “самавто” — группу людей, строящих автомобили своими руками. Любовь к автомобилям и невозможность приобретения готового продукта побудили советского человека делать вывод: если очень чего-то хочешь, нужно создать это самому. В результате самодельные машины стали не только частью жизни их создателей, но и значимой частью истории транспорта в стране.



“Самавто”: инсталляция музея транспорта Москвы



“Самавто”: инсталляция музея транспорта Москвы



“Самавто”: инсталляция музея транспорта Москвы



“Самавто”: инсталляция музея транспорта Москвы



Экспозиция включает в себя реальные детали и макеты самодельных автомобилей, а также обширный архив фотоматериалов, открыток и вырезок из советских изданий. На выставке “Самавто” представлен таймлайн, позволяющий проследить развитие движения с 1930-х годов до сегодняшних дней: основные события, ведущие участники и символические автомобили, созданные самодельщиками.

Кроме того, инсталляцию дополняют специальные коллажи от арт-группы МишМаш, созданные на основе архивных фотографий из коллекции Владимира Киреева.

Выставку “Самавто” можно посетить с 08:00 до 20:00 в зале ожидания Северного речного вокзала. Вход бесплатный.

Адрес Северного речного вокзала: метро Речной вокзал, Ленинградское шоссе, 51.