Renault запатентовал в России грузопассажирскую новинку

Французский бренд Renault запатентовал в России грузопассажирскую новинку. Судя по изображениям, появившимся на сайте Федерального института промышленной собственности (ФИПС), речь идёт о модели Dokker нового поколения – Quto

Автомобиль Dacia Dokker, реализуемый в России под брендом Renault, по всей видимости, скоро обновится. Бюджетная модель представлена на рынках многих стран, включая Европу и Северную Африку. Обновление “каблучка”, ориентировочно, случится уже в этом году.

Впервые новый Dokker в камуфляже был пойман фотошпионами в середине прошлого года. Патентные изображения позволяют рассмотреть модель более детально. Судя по всему, внешних изменений действительно много. Переработке подверглись практически все детали – оптика, бамперы, кузовные панели, капот, крылья и многие другие элементы. В частности, полностью изменены дверные ручки. Сзади на крыше появился “акулий плавник”. Переработаны боковые зеркала. На них переехали указатели поворота. Это лишь часть видимых отличий. Судя по всему, покупателям предложат и овнедороженные версии Dokker Stepway с неокрашенными пластиковыми элементами. Что именно изменилось в техническом плане, пока неясно.

Приобрести актуальный Renault Dokker, напомним, сейчас можно за 904 990 рублей. Версия Stepway предлагается у нас за 1 059 990 рублей. Автомобили поставляются в Россию с завода Renault в Танжере (Марокко).